Tuchel non perde altro tempo: il doppio sì ‘stordisce‘ la Juve

Calciomercato Juventus, il futuro di Tuchel sarebbe giunto ad un vero punto di svolta: l’offerta che fa saltare il banco.

La panchina di Max Allegri – per stessa ammissione di Pavel Nedved e di Andrea Agnelli – non è a rischio. Ma è chiaro che i rumours sul possibile esonero del tecnico livornese continuino a calamitare l’attenzione mediatica.

E non potrebbe essere altrimenti, viste le difficoltà riscontrate dalla compagine bianconera in un inizio di stagione che definire complicato per la “Vecchia Signora” sarebbe solo ed esclusivamente un eufemismo. La vittoria contro il Lecce è sì valso il terzo successo consecutivo in campionato, ma è maturato al termine di una settimana che ha anche certificato la matematica estromissione dagli ottavi di Champions, obiettivo minimo stagionale. Le voci riguardanti un possibile ritorno di Antonio Conte sulla panchina bianconera stanno prendendo dunque sempre più consistenza. Quella del tecnico salentino, però, non è l’unica candidatura per la panchina della Juve, a cui sono stati accostati anche altri profili.

Calciomercato Juventus, Tuchel e Kanté al Barcellona: cosa sta succedendo

Un altro nome in orbita Juve è infatti quello di Thomas Tuchel. Il tecnico tedesco, esonerato dal Chelsea, potrebbe ritornare in pista a stretto giro di posta. Accostato – tra le altre – anche al Bayern Monaco, l’ex allenatore dei Blues si sarebbe offerto al Barcellona per sostituire Xavi, la cui panchina sembra traballare sempre più di più. Secondo quanto riferito da “El Nacional“, infatti, Tuchel sarebbe affascinato all’idea di sposare il progetto blaugrana, al punto che si sarebbe offerto ai catalani senza pensarci due volte. Dopo aver rifiutato le proposte di Aston Villa e Bayer Leverkusen, Tuchel vuole accelerare i tempi del suo ritorno in panchina e si sarebbe mosso in prima persona per tastare la situazione in casa catalana.

Nel caso in cui il Barça dovesse effettivamente di affidare la panchina a Tuchel, l’allenatore tedesco potrebbe poi ritrovare quel Kanté da settimane ormai nel mirino dei catalani, alle prese con una difficile rifondazione. Anche Kanté era finito – senza troppa convinzione – nei radar della Juve, che potrebbe vedersi costretta a cambiare nuovamente obiettivo.