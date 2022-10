Via libera Conte, hanno già accettato: Juventus in ansia

Calciomercato, le richieste del tecnico salentino sono state esaudite: il club ha detto così. Triplo ribaltone immediato.

La vittoria maturata al “Via del Mare” contro il Lecce è stata un vero e proprio toccasana per la Juventus, che è riuscita ad incamerare tre punti di fondamentale importanza per la propria classifica al termine di una gara molto ruvida, decisa da una perla di Nicolò Fagioli.

Poco prima del fischio d’inizio della gara contro i giallorossi, Pavel Nedved aveva nuovamente ribadito la fiducia sua e di tutta la società ad Allegri. La settimana che sta per volgere al termine, però, è stata anche quella dell’estromissione della Juventus dagli ottavi di finale di Champions. Una ferita che potrebbe essere soltanto parzialmente ricucita da un eventuale accesso in Europa League, ancora tutto da conquistare. Sorprende fino ad un certo punto dunque, il caracollare delle ultime voci circa un possibile ribaltone sulla panchina della Juve. Nel ventaglio di candidature accostate più o meno indirettamente alla “Vecchia Signora”, da un punto di vista mediatico starebbe prendendo piede quella che porta ad un clamoroso ritorno di Antonio Conte.

Calciomercato, Conte-Juventus: reazione del Tottenham e triplo colpo

Ricordiamo che Conte è legato al Tottenham da un contratto in scadenza nel 2023, che non è stato ancora rinnovato. I colloqui per il prolungamento dell’esperienza del tecnico salentino al timone degli Spurs non dovrebbero, però, tardare a materializzarsi. Oltre al tema riguardante l’ingaggio, è chiaro che Conte chiederà inevitabili garanzie anche sul mercato. A tal proposito, potrebbe non essere fuorviante passare in rassegna l’ultima indiscrezione che trapela dall’Inghilterra.

Secondo quanto riferito da footballinsider247.com, infatti, la proprietà degli Spurs avrebbe acconsentito alla richiesta di Antonio Conte, che da tempo invoca tre acquisti di spessore per rimpolpare la propria rosa. Più nello specifico, il Tottenham avrebbe sciolto le riserve e sarebbe pronto ad affondare il colpo per un attaccante, un centrocampista ed un difensore poliedrico. Basterà questo ad orientare la scelta di Conte? Difficile dirlo. Sta di fatto che un ruolo importante sarà inevitabilmente giocato dalla questione Kane, il cui futuro è ancora tutto da scrivere.