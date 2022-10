Doccia gelata, l’affare è saltato: se ne va a Londra

Il giocatore ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Il club bianconero ora è più lontano: c’è ancora la Premier League

Guardare al mercato dei prossimi svincolati è un dovere per ogni squadra. In Italia, come nel resto d’Europa, sono diversi club che si affidano ai parametri zero per migliorarsi.

In Serie A, la Juventus ha sempre attinto tanto da questo calciomercato. L’ultima estate ha lasciato partire diversi calciatori ma allo stesso tempo si è rafforzata portando a Torino profili importanti come Pogba e Angel Di Maria. I giocatori in scadenza sono spesso esperti, non sempre giovanili, a caccia di nuovi ricchi contratti. Gli acquisti del francese e dell’argentino fino a questo momento non hanno pagato, come d’altronde è successo con Ramsey.

Il calciomercato però offre anche altre opportunità. Profili giovani, che sono nel loro periodo migliore della carriera e che hanno il desiderio di esprimersi su palcoscenici diversi, come Youri Tielemans. Il nazionale belga in questi anni al Leicester ha dimostrato di essere un centrocampista importante, pronto a fare la differenza nelle big.

Il 25enne è integro fisicamente e anche quest’anno le ha giocate tutte. In 13 partite di Premier League sono così arrivati due gol e un assist. Lo scorso anno, furono 50 i match, 32 nel campionato inglese con sei centri e quattro passaggi vincenti.

Calciomercato Juventus, niente Italia: Tielemans resta in Inghilterra

Ora più che mai è un’occasione, avendo deciso di rinnovare il contratto con il Leicester. La Juventus lo segue da tempo ma stando a quanto riportano stamani in Inghilterra le cose sarebbero cambiate. Su SkySports si legge che la pista bianconera si sarebbe ormai raffreddata. Youri Tielemans è molto probabile che continui a giocare in Premier League, dove diverse squadre sono pronte a mettere sul piatto un ricco contratto. Lo è il Newcastle, se non dovesse riuscire a prendere Caicero ma la squadra in pole è l‘Arsenal di Arteta. Ls Juve appare sempre più lontana