Fuori dalla Champions, ma niente esonero: è pronto il rinnovo

Anche ieri una prestazione per nulla convincente. L’eliminazione dalla competizione europea più prestigiosa brucia ma si avanti insieme

Ancora un passo falso. Dopo la disfatta in Champions League ieri è arrivato un ko davvero pesante. Ora la testa della classifica può essere lontana ben 11 punti.

Il pareggio di mercoledì sera brucia ancora parecchio. L’Atletico Madrid di Diego Simeone non è riuscita a battere, tra le mura amiche, il Bayer Leverkusen, venendo eliminata dalla competizione europea più importante. Nei secondi finali è successo di tutto e il rigore sbagliato da Carrasco a tempo scaduto pesa come un macigno. Ieri in Liga, i Colchoneros non sono riusciti a rialzare la testa, anzi. E’ arrivata la sconfitta a Cadice e il Real può andare, come detto a più 11.

E’ un periodo complicato per l’Atletico Madrid e il suo tecnico ma nonostante le critiche che continuano ad arrivare, il futuro dovrebbe essere ancora insieme. In Spagna hanno davvero pochi dubbi. Come riporta ‘As’, Simeone è considerato il miglior allenatore possibile per proseguire il progetto dei Colchoneros, ecco perché i piani alti a Madrid starebbero pianificando il rinnovo del Cholo fino al 30 giugno 2026.

Una scelta che chiaramente potrebbe avere delle ripercussioni su alcuni calciatori. Joao Felix, che anche ieri non è partito titolare, potrebbe non essere per nulla contento della conferma di un allenatore, che non lo ha aiutato a crescere. il talento portoghese potrebbe davvero fare le valigie per trasferirsi altrove. Jorge Mendes, d’altronde, è già a lavoro per trovare la giusta soluzione. Piace in Inghilterra ma anche in Italia, dove è stato accostato a Juventus e Milan.

Simeone come Allegri, tecnici in crisi ma confermati

Simeone e l’Atletico, come detto, sono dunque pronti a proseguire insieme. Una situazione quella che si sta vivendo a Madrid, che per certi versi ricorda quella di Torino. E’ vero che ieri la Juve ha vinto contro il Lecce ma la classifica no è per nulla cambiata e martedì c’è stata l’eliminazione ufficiale dalla Champions League. I tifosi sono stanchi, Massimiliano Allegri è continuamente criticato e diversi nomi sono finiti sul tavolo per la sostituzione, compreso quello Simeone. La dirigenza bianconera, però, ha deciso di andare avanti. Niente rinnovo, chiaramente, il contratto è già lungo, fino al 30 giugno 2025 ma si parla ogni giorno della sua successione. L’idea che sta prendendo sempre più piede è quella che porta ad Antonio Conte .