Napoli, Spalletti sottovalutato? La risposta del mister è da applausi

Luciano Spalletti ha commentato l’ennesima grande vittoria del Napoli contro il Sassuolo, con gli azzurri lanciati al primo posto

Luciano Spalletti è di nuovo raggiante dopo l’ennesima super partita del suo Napoli, vittorioso nettamente anche contro il Sassuolo e sempre più primo in classifica. Il tecnico azzurro ha parlato a ‘Dazn’: “Bisogna fargli un particolare applauso per questo filotto di partite a tutta la squadra, rifarlo tutte le volte e metterci qualcosa sopra è difficile, perché gli avversari le preparano con il doppio dell’attenzione. Per quello gli dico grazie e meritano tantissimi elogi. Oggi abbiamo concesso troppo per quella che è la nostra possibilità e lo sviluppo della partita. Può darsi che sia fisiologico, anche se abbiamo sempre lottato e tenuto in pugno la partita”.

Nonostante il 4-0, Spalletti non accenna a calare l’attenzione, al contrario bacchetta ancora i suoi giocatori che hanno subito troppo le iniziative del Sassuolo. Ma non può che esserne orgoglioso: “È un gruppo di veri professionisti, di ragazzi che si divertono e che cercano sempre la vittoria, si allenano con qualità e attenzione. È la chiave di tutto, voler trovare sempre delle linee di passaggio che gli altri non sono abituati a vedere. Poi sono i calciatori a saper trovare lo spazio e quando andarci, loro hanno intuizioni e genialità per percepire cose sempre più importanti e farle più velocemente”.

Spalletti: “Meriti non riconosciuti? Dipende da chi scrive…”

Poi su Kvaratskhelia: “Kvara è perfetto, sa fare tutto. È un bravissimo ragazzo e anche stasera ha rincorso il suo avversario. Meriti che non mi vengono riconosciuti in Italia? Ognuno merita quello che ha dimostrato, probabilmente in generale c’è chi usufruisce da una stampa migliore e chi peggiore, dipende da chi scrive e commenta le cose. Io non ho tempo disponibile per avere commenti su quello che si fa fuori dagli allenamenti, perché tutto il tempo lo impiego lì”. Infine sul match con l’Atalanta: “È quella più difficile, riuscendo a fare risultato là ha più importanza, perché lì ne escono in pochi con risultati positivi. In quel campo lì contro quella squadra diventa tutto più difficile”.