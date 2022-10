PAGELLE E TABELLINO Lecce-Juventus 0-1: Fagioli un gioiello sul corto muso di Allegri

Pagelle e tabellino di Lecce-Juventus 0-1, vittoria dei bianconeri con un gioiello di Fagioli: i voti di Calciomercato.it

Una Juventus fortemente rimaneggiata si è esibita al ‘Via del Mare’ con una prestazione essenziale, minimalista. Dopo 29′ i bianconeri si trovano ad avere già quattro giocatori sulla lista degli ammoniti: poche idee e tanti falli. Nella ripresa è una prodezza di Nicolò Fagioli a regalare i tre punti a ‘Madama’.

Una squadra più in formato Juventus che ‘Vecchia Signora’, tanti giovani in campo e sempre la solita solfa. Sono proprio i ragazzini a dare le maggiori speranze ai tifosi, segnali di futuro e sprazzi di entusiasmo. Per il resto, la prestazione messa in campo dagli uomini di Massimiliano Allegri è ancora troppo opaca. Per fortuna del tecnico livornese questa volta dall’altra parte del campo non c’è l’organizzazione ed il talento del Benfica, ma un Lecce che non è in grado di dare grattacapi a Szczesny. Alla fine arrivano tre punti che, specialmente in questo momento, servono per restare aggrappati alla zona Champions League.

LECCE

Falcone: 6

Baschirotto: 6

Pongracic: 5

Gendrey: 5.5

Gallo:6

Blin 6 (60′ Askildsen)

Hjulmand: 6.5

Gonzalez 6 (87′ Pablo Rodriguez s.v.)

Strefezza 6 (82′ Di Francesco s.v.)

Ceesay 5 (82′ Colombo s.v.)

Oudin 6 (60′ Banda 6)

All. Baroni: 6

JUVENTUS

Szczesny: 6

Cuadrado: 5

Gatti: 6.5

Danilo: 6

Alex Sandro: 6

McKennie 5.5 (46′ Fagioli 7)

Miretti 6 (62′ Kean 6)

Rabiot: 6

Soulé 6.5 (83′ Bonucci s.v.)

Milik: 5.5

Kostic 5 (72′ Iling-Junior 6)

All. Allegri: 5

TABELLINO E CLASSIFICA

LECCE-JUVENTUS 0-1: 73′ Fagioli

Ammoniti: Miretti, Cuadrado, Milik, Gatti, Ceesay, Pongracic, Iling-Junior, Di Francesco

Espulsi: –

LECCE (4-3-3): Falcone; Baschirotto, Pongracic, Gendrey, Gallo; Blin, Hjulmand, Gonzalez; Strefezza, Ceesay, Oudin. All. Baroni

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Gatti, Danilo, Alex Sandro; McKennie, Miretti, Rabiot; Soulè, Milik. Kostic. All. Allegri.