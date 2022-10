CM.IT | Lecce-Juve, influenza e rischio forfait: altra grana per Allegri

C’è un problema per un calciatore della Juventus, che oggi sarà impegnata nell’insidiosa trasferta contro il Lecce in campionato

Piove sul bagnato in casa Juventus. I bianconeri affronteranno oggi, a partire dalle ore 18:00, il Lecce targato Marco Baroni – fra le mura dello Stadio Via del Mare – e l’obbligo è portare a casa i tre punti, per rilanciarsi immediatamente dopo la bruciante eliminazione dalla Champions League. Mister Massimiliano Allegri, però, deve fare i conti con un problema sul fronte infortuni. In particolare, Daniele Rugani non è al meglio a causa di un’influenza intestinale che lo ha colpito dopo la gara contro il Benfica.

Stando a quanto raccolto dalla redazione di Calciomercato.it, il difensore è un po’ debilitato a causa dell’influenza, ma comunque regolarmente disponibile. Deciderà il tecnico livornese se utilizzarlo o meno, ma si va verso la coppia centrale dal primo minuto Danilo–Gatti. Dunque, l’allenatore toscano sembra essere intenzionato a lasciare in panchina Leonardo Bonucci, nonostante le condizioni del calciatore ex Cagliari. Una situazione non semplice da gestire, specialmente considerando il momento alquanto negativo che sta attraversando la ‘Vecchia Signora’.

Il rapporto col capitano bianconero, come noto, non è idilliaco, anche se i due hanno messo in atto una tregua in modo da andare avanti e cercare di riprendere la retta via. E si è perfino parlato di rinnovo per il centrale ex Milan, che presenta un contratto in scadenza giugno 2024.

Lecce-Juventus, Rugani non al meglio: si va verso la coppia Danilo-Gatti

Ora, però, non è il momento di concentrarsi a pieno su questi temi. Per la Juve, infatti, è necessario recuperare terreno in Serie A, tenendo conto che la distanza dalle prime della classifica è abbastanza rilevante (e il Napoli non smette di impressionare). La stagione appare già compromessa e raddrizzarla sarà compito arduo.

Ci si potrà riuscire soltanto ritrovando equilibrio, compattezza e continuità, tre aspetti fondamentali che attualmente nella Juve non si vedono. Serve nuova linfa e, in tal senso, un successo nella giornata odierna sarebbe certamente utile. La pazienza fra i tifosi è finita da tempo, non a caso la stragrande maggioranza ha invocato più volte il cambio immediato in panchina. Altri passi falsi non saranno più ammessi.