“Vergogna”: è caos Moratti-Juve, si scatena la bufera

Le forti dichiarazioni dell’ex presidente dell’Inter, Massimo Moratti, su Juventus e Milan hanno generato numerose polemiche fra i tifosi

La rivalità fra Juventus e Inter è una delle più accese in assoluto nel panorama calcistico mondiale. Quando bianconeri e nerazzurri scendono in campo per affrontarsi faccia a faccia, ci si può davvero aspettare di tutto. Non a caso, lo scontro fra le due compagini viene definito ‘Derby d’Italia’, una definizione che rende perfettamente l’idea di quanto sia importante questa partita.

Gli animi, anche a chilometri e chilometri di distanza, sono in fermento e la polemica è sempre dietro l’angolo. Specialmente, poi, nel caso escano dichiarazioni forti nei confronti dell’uno o dell’altro club. In tal senso, fa parecchio effetto l’intervista rilasciata dall’ex presidente della ‘Beneamata’ Massimo Moratti, intervenuto ai microfoni del ‘Corriere della Sera’ utilizzando parole dure anche in riferimento ai cugini del Milan: “La Serie A prima era manipolata e noi eravamo le vittime del sistema. Doveva vincere la Juventus. Se proprio non vincevano loro, allora toccava al Milan. Una vergogna, perché imbrogliare sui sentimenti della gente è la forma di disonestà più grande“.

E alla domanda se sia peggio il Milan o la Juventus, Moratti ha risposto sicuro: “La Juve, senza alcun dubbio“. Inoltre, rivendica con forza lo scudetto di Calciopoli: “Assolutamente. Sono consapevole del fatto che gli juventini si arrabbino, ma questo mi induce a rivendicarlo con maggior convinzione. Quello scudetto era il risarcimento minimo per i furti che abbiamo subito“.

Moratti attacca Juventus e Milan: tifosi scatenati sui social

Dichiarazioni forti, che – inevitabilmente – hanno letteralmente scatenato la furia di numerosi tifosi bianconeri e rossoneri sui social. Su Twitter, in panchina, si registrano tanti commenti critici in merito alle parole di Moratti. Di seguito alcuni esempi.

Oggi #Moratti attacca la #Juve (mancava, no?) e rimpiange di non avere fatto il sindaco di Milano. Non sono milanese ma oggi vorrei esserlo per essere ancora più felice di non averlo avuto come primo cittadino. Un sentimento forte, che non mi va mai in prescrizione. — Paolo Rossi (@paolorossi1965) October 29, 2022

L’intervista di #Moratti è l’apoteosi del piangina è la massima espressione del complesso di inferiorità di quelli là, la vergogna di Milano da sempre — Zio Dennis Marelli (@DennisMarelli) October 29, 2022

L’Italia è quel paese dove si da ancora rilevanza alle parole di vecchiazzi coi denti gialli e la demenza senile. Poi vabe, c’è gente che da credito alle parole di dirigenti disastrosi come Moratti e allora neanche ti meravigli più di tanto. — Don Kalulu from Koreanello🌹 (@DonKalulu20) October 29, 2022

Massimo Moratti, che in barba a prescrizioni e intercettazioni postume, dà lezioni di etica alla Juventus e a Luciano Moggi è l’emblema di cosa sia l’Inter. — Jürgen (@Jurgen__K) October 29, 2022

Non che ce ne fosse bisogno e che servisse l’ennesima conferma, ma Moratti dimostra come NON sia una questione di tifo. È una questione culturale e filosofica. Siamo diversi. Decidere quale sia la parte giusta è inutile e soggettivo, ma che bello non essere quella roba lì. — El Paròn (@elparon1899) October 29, 2022

A #Moratti dategli due coppe campioni, tre coppe Uefa, tre premi Strega e sei Oscar, ma per carità fatelo stare zitto.#Inter — Gimmoriso’ (@Favollo2) October 29, 2022

Sono molto felice di non aver mai, in tutti questi anni, cambiato di una virgola l’opinione pessima che ho di Massimo Moratti — Federico Cattaneo (@catty8323) October 29, 2022

Curioso sentire ancora Moratti parlare di furti della Juve senza vergognarsi di essersi appellato alla prescrizione per subire come minimo la stessa condanna della Juve…e quello che sta rubando l’Inter in questi anni di Var non lo vede. Vergogna d’uomo. — Gino Santullo (@GinoSantullo) October 29, 2022