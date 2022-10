Gioiello da 40 milioni in finale: la Juventus sfida Barcellona e Real Madrid

Una serata importante, una finale in cui il gioiello da 40 milioni si gioca anche il grande salto in Europa: la Juve sfida le big spagnole

Un giocatore che possa dare una bella scossa alla Juventus in questo momento servirebbe molto. Un talento di quelli puri, cristallini, che possa avere le qualità per strappare e ribaltare la situazione difficile dei bianconeri. Di talenti sicuramente la Juventus ne ha già tanti in rosa, su questo non ci piove, ma al momento non sembrano in grado di cambiare le sorti della stagione.

Così la Juventus è già al lavoro per le prossime sessioni di calciomercato, dove avrà bisogno sicuramente di qualche nuovo innesto. In particolare il mirino dei bianconeri potrebbe essere puntato in Brasile, dove questa notte un giovane talento si giocherà la finale di Copa Libertadores. I bianconeri lo osservano, ma la concorrenza è rappresentata da Barcellona e Real Madrid.

Juventus, Vitor Roque si gioca la Libertadores: 40 milioni per sfidare Barcellona e Real Madrid

Ha soli 17 anni e già ha su di sé gli occhi dei migliori club d’Europa. Stiamo parlando di Vitor Roque, attaccante dell’Athletico Paranense che questa sera si giocherà la finale di Copa Libertadores contro il Flamengo.

Il giovane talento brasiliano classe 2005, come vi abbiamo già raccontato, è seguito dalla Juventus, ma anche da Barcellona e Real Madrid. Proprio in Libertadores ha messo a segno una doppietta che ha permesso alla sua squadra di approdare in finale, mentre nelle altre competizioni ha messo a segno 11 gol. Il suo idolo è Cristiano Ronaldo, ex bianconero, ma il club brasiliano spera che la sua uscita possa fruttare come quelle di altri giocatori brasiliani passati alle big europee come Rodrygo o Vinicius Jr. Infatti l’Athletico Paranaense, secondo quanto riportato da ‘El Mundo Deportivo’, al momento valuterebbe il cartellino di Vitor Roque intorno ai 35-40 milioni di euro. La Juventus ovviamente spera di riuscire ad abbassare il prezzo, ma la concorrenza è importante ed agguerrita. I bianconeri dunque puntano un nuovo gioiello brasiliano dopo aver portato a Torino Kaio Jorge, che ancora non è riuscito a dimostrare tutto il suo valore.