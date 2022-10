Cacciano anche Rabiot: rivoluzione Juve e triplo addio

Visto il momento assai negativo, potrebbero avvenire numerosi cambiamenti nella rosa della Juventus: via tre pedine, anche Adrien Rabiot

La crisi è ancora apertissima in casa Juventus. Al di là del risultato di oggi contro il Lecce, non è possibile ritenersi anche solo lontanamente soddisfatti del percorso svolto dai bianconeri in questa prima parte di stagione. Troppi passi falsi, nonostante una sessione estiva di calciomercato che aveva dato sensazioni ben diverse circa la stagione della ‘Vecchia Signora’.

D’altronde, la dirigenza ha portato alla corte di Massimiliano Allegri profili dall’elevato spessore internazionale, ma finora la resa è stata davvero insufficiente. Gli infortuni tormentano Angel Di Maria, che ha già dovuto saltare parecchie gare. Pogba addirittura non è mai sceso in campo e Paredes sta deludendo. Ma il problema è evidentemente più profondo di così, visto che il buio generale domina da qualche anno. Di conseguenza, a questo punto, è bene soffermarsi soprattutto sulla gestione della società in ambito di trattative e non solo.

Tutto ciò è confluito in una serie di fallimenti: ultimo in ordine cronologico l’eliminazione dalla Champions League per mano del Benfica. Vlahovic e compagni sono usciti sconfitti da entrambe le partite con la squadra portoghese, vedendosi poi costretti a dover rinunciare alla massima competizione europea a un turno dal termine della fase a gironi.

Calciomercato Juventus | Niente rinnovo per Rabiot, Cuadrado e Alex Sandro: c’è il verdetto

Questo periodo, chiaramente, impone riflessioni profonde sul futuro della rosa guidata dal trainer livornese. In particolare, tiene banco il tema rinnovi: Rabiot, Cuadrado e Alex Sandro presentano un contratto in scadenza giugno 2023. Se il centrocampista ex Paris Saint Germain sta migliorando a vista d’occhio sotto la guida di Allegri, diverso è il discorso se parliamo del colombiano e del brasiliano (lontanissimi dalle loro versioni migliori).

Nonostante ciò, c’è chi – tra i tifosi – vorrebbe che tutti e tre i calciatori in questioni non prolungassero il proprio accordo. Sulla pagina Twitter di Calciomercato.it, in tal senso, vi abbiamo proposto un sondaggio, chiedendovi a chi tra Rabiot, Cuadrado e Alex Sandro proporreste il rinnovo. Vittoria schiacciante dell’opzione ‘nessuno dei tre’, con il 62% dei voti degli utenti. Secondo posto per la mezz’ala francese (19%) e terzo per il laterale ex Porto (11%). Ultima posizione, infine, per Cuadrado (8%).