A gennaio va da Simeone e fa ‘felice’ Allegri

La richiesta di Simeone fa felice la Juventus: può andare via già a gennaio, regalando ad Allegri un nuovo rinforzo

Un mercato ‘stellare’, Allegri accontentato in ogni ruolo e poi una stagione finora deludente, tra risultati che faticano ad arrivare, infortuni e prestazioni al di sotto delle attese.

La Juventus si è ritrovata in piena crisi e, ora che la Champions è archiviata, ai bianconeri non resta che aggrapparsi alla rimonta in campionato per evitare un’altra stagione fallimentare. Per riuscirci però c’è bisogno anche di uno scatto da parte della squadra: Allegri dovrà recuperare i pezzi pregiati fin qui fuori causa (da Pogba a Di Maria, passando per Chiesa), ma anche fare scelte importanti in vista del mercato di gennaio.

Proprio alla riapertura della campagna trasferimenti potrebbero esserci degli addii eccellenti. La società non può permettersi di restare fuori dalla Champions ed è pronta ad intervenire per rendere più omogenea la rosa. Pensava di averlo fatto anche in estate, andando anche a prendere Paredes dal Psg, indicato da Allegri come il centrocampista che serviva per fare il salto di qualità. Obiettivo non raggiunto con l’argentino che sta rendendo nettamente al di sotto delle aspettative ed ora rischia anche il Mondiale. Proprio l’ex Roma potrebbe addirittura lasciare subito Torino già a gennaio.

Calciomercato Juventus, Paredes per De Paul

Paredes, stando a quanto riportato da ‘todofichajes.com’, è stato richiesto da Simeone per il suo Atletico Madrid. Una volontà precisa quella del tecnico con la società che si sarebbe già mossa contattando l’entourage del calciatore. Ovviamente perché vada in porto il trasferimento dell’argentino a Madrid, dovrebbe prima tornare al Psg, chiudendo in anticipo il prestito alla Juve.

Inoltre l’Atletico potrebbe farsi avanti solo in caso di cessione di De Paul e qui rientra in gioco la Juve. I bianconeri apprezzano da sempre l’ex Udinese e potrebbero accoglierlo volentieri a Torino. Il tutto porterebbe quindi ad un intreccio particolare con Paredes via da Torino, destinazione Madrid (con fermata intermedia a Parigi) e De Paul di ritorno in Italia a portare (nelle speranze bianconere) qualità alla mediana della Juventus.