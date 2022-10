Juve, il bomber a prezzo di saldo grazie a CR7

La Juventus mette a segno un colpo importante per il proprio attacco grazie all’ex Cristiano Ronaldo: bomber a prezzo di saldo in bianconero

Il calciomercato della Juventus è andato un po’ a rilento in estate, ma una volta sbloccato sono arrivati diversi acquisti importanti. Dal ritorno di Pogba all’arrivo di Di Maria, oltre poi a Paredes a completare l’attacco e Milik per l’attacco. Proprio il bomber arrivato dal Marsiglia si è rivelato un vero e proprio colpaccio per i bianconeri, visto quanto sta dimostrando in campo.

Impossibile non fare il paragone con Dusan Vlahovic, principale protagonista del reparto offensivo bianconero, che non sta rendendo secondo le aspettative. Per ora il giocatore serbo ha segnato 8 gol in 15 partite da titolare, mentre il polacco ne ha segnati cinque, giocando però solo cinque volte da titolare. La differenza tra i due è anche il costo, visto che Vlahovic è costato circa 81 milioni e Milik, in caso di riscatto, quasi certo, ne costerà 10 in totale. Inevitabile chiedersi quale sia stato l’affare migliore tra Vlahovic e Milik in questo caso. Inoltre, a favorire l’arrivo di Milik c’è stato anche un retroscena con Cristiano Ronaldo.

Calciomercato Juventus, Milik colpaccio a prezzo di saldo grazie a Ronaldo

L’arrivo di Milik alla Juventus è stata una vera salvezza per Massimiliano Allegri in molti casi. Il polacco ha infatti salvato i bianconeri in diverse occasioni segnando gol importanti anche subentrando dalla panchina.

Proprio sul suo arrivo a Torino c’è un retroscena legato a Cristiano Ronaldo. L’attaccante dello United infatti rimanendo al Manchester ha lasciato via libera alla Juventus per Milik, che era finito anche nel mirino dei ‘Red Devils’ in estate. Il bomber polacco faceva gola molti club, tra cui proprio quello inglese che con Ronaldo era, e continua a essere, in un periodo complicato. Però la permanenza di Ronaldo a Old Trafford, quasi obbligata in mancanza di offerte convincenti, ha permesso alla Juventus di acquistare Milik a prezzo di saldo dal Marsiglia, pagandolo circa 2 milioni per il prestito e 7 per il riscatto, che ormai sembra essere sempre più vicino per il bomber polacco.