Chance da titolare ma in bilico: ‘solito’ caso per la Juventus

Chance da titolare ma con il futuro bilico: il ‘solito’ caso per la Juventus. Tutti i dettagli

“Ho parlato anche prima con i dirigenti e sono contenti. Poi si tratterà delle necessità dell’allenatore metterlo in campo. Come sta vivendo la crisi della Juventus? Sono arrivate due vittorie importanti, perché ciò che conta è la classifica”.

“Crisi? Fagioli è l’ultimo che può parlarne: si impegna tutti i giorni e cerca di farsi trovare pronto se dovesse essere chiamato. Poi dopo le altre cose non gli competono. Prestito a gennaio? Adesso è ottobre”. Intervistato da Calciomercato.it, Andrea D’Amico, agente di Nicolò Fagioli, si è espresso così sul futuro del suo assistito. Il centrocampista della Juventus, dopo la permanenza in estate e il rinnovo con il club bianconero, sta trovando pochissimo spazio con Massimiliano Allegri. L’ex Cremonese, numeri alla mano, è all’ultimo posto nelle gerarchie del tecnico: oggi, contro il Lecce, ci sarà un’importante chance per il giocatore, ma il suo futuro resta in bilico in vista del calciomercato invernale.

Calciomercato Juventus, Fagioli può partire a gennaio: le ultime

Con Paredes e Locatelli out per infortunio, a Lecce dovrebbe esserci un’importante occasione anche dal primo minuto per Fagioli. Tuttavia, a gennaio il centrocampista potrebbe partire nuovamente in prestito. Su di lui c’è sempre la Cremonese, che spinge per il ritorno del giocatore, e non solo.