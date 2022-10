Clamoroso Juventus, Depay in bianconero: sta succedendo di nuovo

Calciomercato Juventus, i bianconeri starebbero pensando nuovamente a Memphis Depay: le ultime indiscrezioni dalla Spagna.

Dopo la debacle patita al cospetto del Da Luz contro il Benfica, la Juventus voleva immediatamente ripartire in campionato, continuando il filotto di vittorie. Detto, fatto: al termine di una gara maschia, nervosa e molto equilibrata, la compagine di Allegri si è imposta al “Via del Mare” grazie ad un gioiello di Nicolò Fagioli.

La rete del giovane centrocampista bianconero ha contribuito a stappare la partita, decidendola in maniera inequivocabile. Fino a quel momento il reparto offensivo della Juve aveva faticato e non poco a rendersi pericoloso dalle parti della difesa salentina. Complice l’assenza di Dusan Vlahovic, Milik è stato schierato all’inizio come unico terminale offensivo, supportato da Miretti. Nel secondo tempo l’ingresso in campo di Kean – unita a quelli dei giovani rampanti – ha dato vivacità alla manovra, con la squadra che sembra molto più a suo agio con le due punte.

Calciomercato, Depay alla Juventus: il ritorno di fiamma è realtà

Ecco perché non è utopistico pensare ad un nuovo colpo in attacco a stretto giro di posta, soprattutto se le condizioni fisiche di Vlahovic non dovessero migliorare. Ragion per cui, non è affatto escluso che i bianconeri possano virare con decisione su quel Memphis Depay a lungo corteggiato dalla “Vecchia Signora” la scorsa estate. Le pretese in termini di ingaggio dell’attaccante olandese, però, fecero naufragare il tutto, sebbene il Barça fosse disponibile a concedere la carta de libertad per agevolare il suo addio. A distanza di tempo, però, qualcosa sembra essere cambiato, con Depay che potrebbe ritornare sui suoi passi ed accettare la corte della Juve.

Secondo quanto riferito da sport.es, Cherubini sarebbe intenzionato ad affondare il colpo già a gennaio, per capire i margini di manovra e portare l’attaccante olandese all’ombra della Mole. Allegri avrebbe espressamente inserito Depay nella propria lista dei desideri, con la Juve che vorrebbe chiudere l’affare a stretto giro di posta per evitare l’irruzione di altri club. Chiuso da una concorrenza da urlo, il diretto interessato mai come in questa circostanza sembra essere intenzionato a fare le valigie, con i prossimi Mondiali che segneranno inevitabilmente uno snodo cruciale in tal senso.