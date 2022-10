Allegri lo vuole alla Juve a gennaio: Inter e Milan tremano

L’allenatore disposto a scendere in campo per avere già a gennaio uno dei tanti obiettivi sul suo taccuino

In attesa dei rientri di Federico Chiesa e Angel Di Maria in avanti, Massimiliano Allegri per la trasferta di Lecce di domani dovrà fare a meno di Dusan Vlahovic. Il centravanti serbo non ha infatti smaltito il dolore al pube e, come annunciato dall’allenatore in conferenza stampa quest’oggi, non rientrerà tra i convocati bianconeri.

Emergenza in attacco per la Juve che domani dovrà fare affidamento soprattutto sul ritorno di Arek Milik dal primo minuto. L’attaccante polacco sta attraversando un buon momento di forma e, nonostante la brutta prestazione dei compagni sfociata in una sconfitta in Champions League contro il Benfica, con il suo ingresso ha dato uno scossone alla partita realizzando una rete superlativa per la complessità tecnica d’esecuzione.

Ad ogni modo, Allegri sta già progettando insieme alla dirigenza possibili interventi da effettuare nel reparto avanzato il prossimo gennaio. Uno degli obiettivi che i club bianconero sta osservando gioca in Spagna, tra le fila del Villarreal. Il profilo in questione è quello del giovanissimo Alex Baena, esterno sinistro classe 2001 protagonista di un inizio di stagione particolarmente brillante tra Liga ed Conference League.

Calciomercato Juve, dalla Spagna: Allegri ha chiesto Baena

A riportare la notizie nelle ultime ore è stato il portale spagnolo ‘El Gol Digital’, secondo cui la richiesta del giovane Baena sarebbe stata espressa alla dirigenza della Juventus da Max Allegri. Si tratta di un’operazione non semplice da intavolare con gli spagnoli, non tanto per le cifre del calciatore che parte da una valutazione minima di 10 milioni di euro, quanto per la concorrenza che negli ultimi tempi si è generata intorno al suo nome.

In Italia, ad esempio, Inter e Milan avevano già chiesto informazioni su Baena ancor prima dei bianconeri, senza però mai andare oltre il semplice interessamento. La Juve, piuttosto, dovrà guardarsi le spalle ancora una volta dalle big inglesi. L’esterno spagnolo è infatti entrato nel mirino di squadre di altissimo livello come Manchester City, Liverpool, Arsenal e Chelsea. Un intrigo che comunque non scoraggia i bianconeri in vista di uno scoppiettante mercato di gennaio.