TV PLAY | Juventus, la bufera continua: “Ha perso la testa”

Focus sui bianconeri a Calciomercato.it in onda su Tv Play. Dall’inchiesta che coinvolge il club ad Agnelli, dichiarazioni importanti in diretta

“Bisogna aspettare a cosa porterà l’inchiesta. Sappiamo che si tratta di un’accusa formulata su falso in bilancio su due filoni. Uno quello riguardante le plusvalenze, e l’altro sul ritardato pagamento di mensilità che poi sono confluite su bilanci successivi. Questa seconda mi sembra facilmente smentibile perché tutti i giornali l’hanno riportata”. Così Paolo De Paola a Calciomercato.it in onda su Tv Play a proposito dell’inchiesta della Procura di Torino sui bilanci della Juventus e non solo.

“Sulle plusvalenze non ci credo e non ci punto un euro – ha aggiunto De Paola nella diretta andata in onda su Tv Play – Sono una cosa che o c’è veramente una prova o se no è un valore incontestabile. E’ acqua quella delle plusvalenza. Bisogna vedere queste carte, accordi segreti…se usciranno e come usciranno fuori. La Carta Cristiano Ronaldo ancora non è stata trovata”, come scritto stamane in esclusiva da Calciomercato.it. “Esiste l’andazzo delle plusvalenze. Ma nella Juventus due bilanci da negativi sono diventati positivi. Lì non siamo davanti solo ad un vantaggio economico. Se questo ti è servito per l’iscrizione al campionato è un’aggravante“.

“Non mi piace l’atteggiamento di una società che per me dovrebbe essere al di fuori di tutte queste cose – ha sottolineato De Paola – Non mi piace che ci siano i nomi di Agnelli, Arrivabene, Nedved e altri nomi della dirigenza. La Juventus dovrebbe indipendentemente dal giudizio fare pulizia. Nedved? Non voglio entrare nelle vicende personali. Ma preferirei uno che si faccia sentire in un’altra maniera. E vorrei un dirigente che capisca di calcio e non faccia battute infelici come quelle di Arrivabene“.

Juventus, De Paola a Tv Play: “Agnelli ha perso la testa da tre anni, ma non se ne deve andare”

In conclusione l’ex direttore di ‘Tuttosport’ e ‘Corriere dello Sport’ ha sì criticato Andrea Agnelli, ma allo stesso tempo espresso parere contrario a un suo addio alla presidenza: “Ha perso la testa da tre anni. Via Marotta, via Sarri, mercati fantasiosi, riprendere Allegri… Non c’è più il filo conduttore da quando è andato via Marotta, ma Agnelli non se ne dovrebbe andare. La società non può non avere gratitudine. Ha fatto storia nella storia della Juventus, quei nove scudetti sono una pietra miliare”.