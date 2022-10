Rinvio Monza-Bologna, la scelta UFFICIALE della Lega

Il club brianzolo aveva fatto richiesta questa mattina per posticipare il match della dodicesima giornata di Serie A

E’ ancora comprensibilmente sotto shock lo spogliatoio del Monza per quanto avvenuto ieri sera a Pablo Marì. Il difensore spagnolo, come raccontato nelle ultime ore, intorno alle 18.30 di ieri insieme ad altre persone è stato accoltellato all’interno di un supermercato nel centro Milanofiori.

Sottoposto ad intervento chirurgico, per fortuna lo stesso calciatore nel pomeriggio ha rassicurato tutti sulle sue condizioni con un messaggio social per ringraziare i tifosi del grande affetto ricevuto nelle ultime ore. Anche per questa ragione, questa mattina il Monza aveva espresso una richiesta ufficiale alla Lega Serie A, chiedendo il rinvio del match in programma lunedì alle 20.45 contro il Bologna.

Richiesta che, come appreso da pochi minuti, non è stata accolta dalla Lega, che ha dunque confermato regolarmente la gara in programma per il prossimo 31 ottobre. Alla base del rifiuto vi sarebbe stata la difficoltà a far incastrare il recupero nei prossimi mesi. La prima data utile sarebbe stata il 9 febbraio, a soli tre giorni dal ritorno tra Monza e Bologna in programma il 12 febbraio.