Rassegna Stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 28 ottobre

Da ‘La Gazzetta dello Sport’, al ‘Corriere dello Sport’ e ‘Tuttosport’: i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi 28 ottobre

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, venerdì 28 ottobre 2022, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

La Gazzetta dello Sport apre con il possibile ritorno di Antonio Conte sulla panchina della Juventus: ‘Juve aria di Conte’, si legge sul quotidiano meneghino. Pace possibile con Agnelli, in estate può arrivare la clamorosa svolta. Il tecnico leccese è in scadenza col Tottenham e Allegri è in difficoltà. Spazio anche alla follia nel centro commerciale di Assago: ‘Accoltellato Pablo Marì’, terrore per il difensore del Monza che fortunatamente e fuori pericolo. ‘Milan grandi firme’, Pioli e Giroud: ecco i rinnovi per rivincere insieme, questi i temi legati al Milan. Poi l’Inter: ‘Inter Skriniar apre’, incontro positivo, sale la fiducia, il club chiede il sì entro un mese.

‘Mou con le unghie’, così titola il Corriere dello Sport focalizzandosi sulla preziosa vittoria della Roma sul campo dell’Helsinki che tiene la qualificazione aperta in Europa League. Vincono anche le altre due italiane Lazio e Fiorentina. Anche sul quotidiano romano spazio ovviamente al dramma di Assago: ‘Terrore al supermercato, accoltellato Pablo Marì’. Spazio anche alla vicenda plusvalenze: ‘Juve, la FIGC riapre il caso’.

Tuttosport si concentra sul momento in casa Juventus, tra campo e vicende giudiziarie: ‘Fort Agnelli’, con il presidente bianconero che convoca 500 dipendenti allo Stadium per rassicurarli sul futuro. ‘Juric e Toro: grazie ma se segno, esulto’, l’intervista esclusiva a Pobega che incrocerà da ex il Torino con la maglia del Milan. Anche sul quotidiano torinese si parla del dramma ad Assago: ‘Accoltellato Marì, c’è un morto’. Il Napoli continua a vincere e non si ferma: ‘Napoli, se il top in Europa’.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani esteri

Per la stampa estera, precisamente in Spagna, il quotidiano AS apre con il rinnovo di Vinicius, stella del Real Madrid di Ancelotti. ‘Renovado’, con l’attaccante brasiliano che ha firmato il nuovo accordo che lo vincola fino al 2027 al Real. “Mi vedo qui ancora per molto tempo”, le parole dello stesso Vinicius. Il Barcellona si lecca invece le ferite dopo la prematura uscita di scena dalla Champions League: per Xavi solo 3 vittorie in tredici partite in Europa. Il Mundo Deportivo, quotidiano catalano, entra nello specifico della crisi del Barça: ‘El plan tras el fracaso’, il club blaugrana vuole ricompattassi e conferma la massima fiducia nel progetto di Xavi.