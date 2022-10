Pablo Marì operato, il messaggio social dello spagnolo

Pablo Marì operato dopo l’aggressione ad Assago: il difensore spagnolo si è affidato ai social per esprimere il proprio messaggio

La notizia ha scosso l’intero mondo del calcio italiano, ma non solo. Tra le cinque persone accoltellate ieri pomeriggio ad Assago in un centro commerciale, in cui un uomo purtroppo ha perso la vita, c’è anche Pablo Marì, difensore spagnolo del Monza. Il 29enne stava facendo shopping in compagnia della propria famiglia quando è stato pugnalato alla schiena. Già nella serata di ieri l’Ad brianzolo Adriano Galliani aveva voluto rassicurare tutte sulle condizioni del difensore.

Lo stesso Galliani, fuori dall’ospedale di Niguarda dove il calciatore è stato operato, ha sottolineato come ci vorranno almeno due mesi prima di rivederlo in campo. Il dirigente biancorosso ha poi dichiarato come l’intero ambiente sia sotto shock e sia stato richiesto il rinvio della sfida contro il Bologna in programma lunedì sera all’U-Power Stadium.

Nel frattempo il calciatore, attraverso il proprio account Twitter, ha voluto rassicurare tutti. Questo il messaggio dello stesso Marì: “Dopo il periodo difficile che abbiamo vissuto ieri, sia io che la mia famiglia vogliamo comunicare che per fortuna stiamo tutti bene nonostante le circostanze e vogliamo ringraziare per tutti i messaggi di sostegno e affetto che stiamo ricevendo”.