Consigli Fantacalcio e Probabili Formazioni: dodicesima giornata Serie A

Consigli Fantacalcio e le probabili formazioni della dodicesima giornata del campionato italiano di Serie A: Inter, Milan, Juventus e tutte le altre

Torna la Serie A con la dodicesima giornata. Il turno avrà inizio domani alle ore 15.00: sarà il Napoli ad aprire le danze contro il Sassuolo. Spazio alle 18.00 a Lecce-Juve.

Poi toccherà all‘Inter, impegnata a San Siro con la Sampdoria. Il turno lungo, un incubo per i fantallenatori, proseguirà domenica e lunedì: le attenzioni saranno puntate a Torino, dove i campioni d’Italia del Milan faranno visita alla squadra di Juric. Domenica in campo anche Lazio-Salernitana. La giornata andrà in archivio con Verona-Roma e Monza-Bologna. Il match tra gli uomini di Palladino e Motta, però, potrebbe non giocarsi per via dell’accoltellamento a Pablo Mari.

Consigli Fantacalcio e Probabili Formazioni della dodicesima giornata di Serie A

Napoli-Sassuolo sabato ore 15

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Mario Rui; Ndombele, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez, Thorstvedt; D’Andrea, Pinamonti, Laurienté.

TOP: Osimhen è in grandissima forma. Frattesi può avere il giusto guizzo

FLOP: Consigli rischia di subire troppi gol

RISCHIATUTTO: Zielinski può trovare il bonus

Lecce-Juventus sabato ore 18

LECCE (4-3-3): Falcone; Baschirotto, Pongracic, Umtiti, Pezzella; Gonzalez, Hjulmand, Askildsen; Strefezza, Ceesay, Banda.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Kean, Milik.

TOP: Milik è pronto a tornare titolare. Strefezza può mettere in difficoltà i bianconeri

FLOP: Alex Sandro non è la vostra prima scelta

RISCHIATUTTO: Continuate a puntare su Rabiot

Inter-Sampdoria sabato ore 20.45

INTER (3-5-2): Onana; D’Ambrosio, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Calhanoglu, Gosens; Lautaro, Correa.

SAMPDORIA (4-2-3-1): Audero; Bereszynski, Amione, Colley, Augello; Rincon, Villar; Sabiri, Gabbiadini, Djuricic; Caputo.

TOP: Lautaro e Sabiri sono gli assi delle due squadre

FLOP: Amione ha il cartellino facile

RISCHIATUTTO: Può essere la buona chance per Gosens

Empoli-Atalanta domenica ore 12.30

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, De Winter, Luperto, Parisi; Haas, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Destro, Satriano.

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Okoli, Demiral, Djimsiti; Hateboer, Scalvini, Koopmeiners, Soppy; Ederson; Lookman, Højlund.

TOP: Baldanzi ha grandi colpi. Soppy può fornire assist

FLOP: Haas non ci fa impazzire

RISCHIATUTTO: Bandinelli vuole festeggiare il rinnovo

Cremonese-Udinese sabato ore 15

CREMONESE (3-5-2): Carnesecchi; Aiwu, Bianchetti, Lochoshvili; Sernicola, Pickel, Ascacibar, Meité, Valeri; Dessers, Okereke.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Ebosse; Pereyra, Lovric, Walace, Makengo, Udogie; Beto, Deulofeu.

TOP: Okereke e Deulofeu, gli attaccanti più pericolosi

FLOP: Meité non ci convince

RISCHIATUTTO: Carnesecchi può tirare fuori una grande prestazione

SPEZIA-FIORENTINA domenica ore 15:00

SPEZIA (4-2-3-1): Dragowski; Amian, Ampadu, Kiwior, Nikolaou; Ekdal, Bourabia; Holm, Agudelo, Gyasi; Nzola.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Mandragora; Ikoné, Jovic, Kouamé.

TOP: Koumé-Jovic non vogliono più fermarsi! Holm può essere una buona idea

FLOP: Nikolaou non ci convince

RISCHIATUTTO: Verde per il rilancio

LAZIO-SALERNITANA domenica ore 18:00

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Vecino; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni.

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Gyomber, Daniliuc, Fazio; Candreva, L. Coulibaly, Radovanovic, Vilhena, Mazzocchi; Bonazzoli, Piatek.

TOP: Zaccagni sta bene, così come Pedro! Sì a Candreva e Savic

FLOP: Radovanovic non è giocatore da bonus

RISCHIATUTTO: Fazio sente aria di derby

TORINO-MILAN domenica ore 20:45

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Rodriguez; Lazaro, Lukic, Ricci, Vojvoda; Vlasic, Radonjic; Pellegri.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Pobega; Messias, Brahim Diaz, Leao; Origi.

TOP: Vlasic si può schierare! Origi ora sa come si fa! Sì a Leao

FLOP: Djiji può affondare

RISCHIATUTTO: Pellegri per la legge dell’ex

VERONA-ROMA lunedì ore 18:30

VERONA (3-4-1-2): Montipò; Hien, Gunter, Ceccherini; Faraoni, Veloso, Tameze, Depaoli; Verdi, Kallon; Henry.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Camara, Cristante, Spinazzola; Zaniolo, Pellegrini; Abraham.

TOP: Smalling una certezza! Sì a Pellegrini e Faraoni

FLOP: Hien rischia di andare in difficoltà

RISCHIATUTTO: Depaoli può sorprendere

MONZA-BOLOGNA lunedì ore 20:45

MONZA (3-4-3): Di Gregorio; Marlon, Marrone, Caldirola; Ciurria, Rovella, Sensi, Carlos Augusto; Pessina, Petagna, Caprari.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumi, Cambiaso; Medel, Ferguson; Aebischer, Dominguez, Barrow; Zirkzee.

TOP: Pessina-Dominguez centrocampisti da bonus! Augusto può far bene

FLOP: Medel non porta bonus

RISCHIATUTTO: Rovella pronto a fare la differenza