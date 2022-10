Budget da 58 milioni ed offerta lampo: la Juve ora trema

Calciomercato Juventus, lo scenario in Inghilterra che spaventa Allegri. Extra-budget a disposizione, così cambia tutto.

Sebbene manchino ancora diversi mesi prima dell’apertura ufficiale della sessione invernale di calciomercato, gli addetti ai lavori sono già all’opera per provare ad accontentare le richieste dei propri allenatori. Sotto questo punto di vista, la Premier League rappresenterà inevitabilmente un centro nodale di estrema importanza.

D’Oltremanica, infatti, potrebbe arrivare già nel mercato di gennaio offerte interessanti per i tanti top player che continuano a calamitare attenzioni mediatiche. E chissà che questo non rappresenti un ostacolo per le squadre italiane, alla ricerca di ulteriori innesti con cui puntellare le rispettive rose. Uno dei club che potrebbe intervenire sul mercato alla ricerca di acquisti funzionali è proprio la Juventus. La zona nevralgica del campo dei bianconeri sta facendo acqua da tutte le parti, e neanche l’esplosione di Rabiot sta contenendo un’emorragia che sembra irrisolvibile. Cherubini sta monitorando diversi profili per il centrocampo, con il nome di Youri Tielemans che non è scomparso del tutto dai radar della “Vecchia Signora”.

Calciomercato Juventus, ritorno di fiamma dell’Arsenal per Tielemans

A tal fine, occhio alle indiscrezioni che trapelano d’Oltremanica. Secondo quanto riferito da The Sun, infatti, l’Arsenal potrebbe contare a stretto giro di posta su un budget da 50 milioni di sterline (quasi 58 milioni di euro). Come riferito dal Daily Express, non è escluso che i Gunners possano affondare nuovamente il colpo per il belga del Leicester, legato alle Foxes da un contratto in scadenza nel 2023 che non è stato ancora rinnovato. Dopo l’ufficializzazione del prolungamento del rapporto di Douglas Luiz con l’Aston Villa, infatti, i londinesi stanno vagliando piste alternative, alla ricerca di quel centrocampista in grado di garantire il definitivo salto di qualità alla zona nevralgica del campo.

Tielemans è da tempo nel mirino dell’Arsenal, che però per diversi motivi non aveva mai affondato il colpo. Stando così le cose, potrebbero materializzarsi due diversi tipi di scenari: i londinesi potrebbero piazzare il blitz decisivo già a gennaio per anticipare la concorrenza, oppure procrastinare l’acquisto del belga in estate, quando il centrocampista verosimilmente si svincolerà dal suo contratto in essere con il Leicester.