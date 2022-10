Dal Real Madrid alla Juventus: 15 milioni che fanno saltare il banco

Calciomercato Juventus, nuovo intrigo dalla Spagna per i bianconeri: il ribaltone da 15 milioni che fa saltare il banco.

La pesante sconfitta patita in Portogallo contro il Benfica pesa come una spada di Damocle sulla Juventus, che al “Da Luz” ha messo in evidenza nuovamente quella fragilità strutturale che ormai si porta dietro in maniera quasi ineluttabile.

Gli uomini di Allegri sono stati letteralmente surclassati da un punto di vista fisico dalla qualità e dall’effervescenza dei portoghesi, capaci di prendere in mano le redini del centrocampo sin da subito. Gli errori dei veterani, la scarsa capacità di leggere i momenti chiave della gara unita ad alcune scelte di formazione piuttosto rivedibili hanno condannato la “Vecchia Signora” ad un’eliminazione che per quanto si è visto sul rettangolo verde è apparsa assolutamente meritata.

La stagione così difficile della Juve potrebbe avere ripercussioni importanti sul futuro di alcuni calciatori. Tra questi, impossibile non menzionare Juan Cuadrado, che sta riscontrando non poche difficoltà a confermarsi sui livelli degli scorsi anni.

Calciomercato Juventus, intrigo Odriozola: l’offerta bianconera

Sotto questo punto di vista, la “Vecchia Signora” avrebbe già cominciato a cautelarsi, scandagliando con attenzione il mercato degli esterni. A tal proposito, interessanti indiscrezioni trapelano dalla Spagna. Secondo quanto riferito da Defensa Central, infatti, la Juve avrebbe calamitato le proprie attenzioni su Alvaro Odriozola, legato ai Blancos da un contratto in scadenza nel 2024. Dopo l’esperienza in Italia con la maglia della Fiorentina, il classe ’95 nativo di San Sebastian sarebbe lusingato all’idea di ritornare in Serie A. Dal canto suo, dopo i sondaggi esplorativi delle scorse settimane Cherubini sarebbe in procinto di passare alla fase operativa, formalizzando un’offerta ai Blancos consistente in un prestito con obbligo di riscatto fissato a 15 milioni di euro.

Si tratta di una situazione da monitorare con estrema attenzione, in quanto passibile di eventuali sviluppi soprattutto in ottica estiva. L’operazione restyling in casa bianconera sta per cominciare, e potrebbero crearsi i presupposti giusti per una vera e propria rivoluzione sulle corsie laterali. Odriozola-Juve, dunque, è una pista che dalla Spagna rilanciano con forza. Staremo a vedere cosa succederà.