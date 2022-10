Joao Felix in prestito, c’è già l’ok dell’allenatore

Addio all’Atletico Madrid sempre più vicino per Joao Felix: il portoghese può partire in prestito e c’è già l’ok all’operazione

Nella gara decisiva della stagione, conclusasi con un finale rocambolesco che ha sancito l’eliminazione dell’Atletico Madrid dalla Champions League, è entrato solo nei minuti finali. Un po’ poco per un giocatore che tre anni fa era stato pagato 126 milioni di euro ed era ritenuto il prossimo crack del calcio mondiale. Gli spagnoli, complici il rigore sbagliato da Carrasco a gara sostanzialmente conclusa, non sono riusciti a superare il Bayer Leverkusen e dovranno lottare solo per un posto in Europa League.

Un risultato certamente deludente per una squadra che si ritrovava in un girone tutt’altro che proibitivo, con Porto e Club Brugge oltre agli stessi tedeschi. Oltre al problema eliminazione però, in casa dei ‘Colchoneros’ c’è da affrontare appunto anche il caso Joao Felix. Il portoghese, sotto contratto sino al 2026, ha sì disputato 14 presenze stagionali, ma ha totalizzato soltanto poco più di 600 minuti complessivi. Un segno di come qualcosa sembra essersi incrinato con il tecnico Simeone.

Joao Felix al Benfica, Schmidt apre al ritorno

Anche Paulo Futre, ex giocatore degli spagnoli, pensa che qualcosa possa essersi incrinato e le big d’Europa vigilano con attenzione. In chiave di un possibile addio si è parlato anche di Juventus. Certo l’affare non è semplice, perché il portoghese costerebbe non meno di 70 milioni di euro, ma da parte dell’Atletico Madrid sembra esserci un’apertura alla cessione. Anche Psg, Bayern Monaco e tanti altri club studiano la situazione. Tra loro il Barcellona, che potrebbe affondare il colpo nel caso in cui il Psg decidesse di andare all-in per Dembele.

Addirittura si è parlato di Joao Felix come pedina di scambio in un affare con il Napoli per arrivare a Kvaratskhelia. L’ultima voce invece porta in Portogallo e in particolare al possibile ritorno al Benfica. Felix, sottolinea ‘todofichajes.com’, potrebbe tornare in prestito nel club in cui è cresciuto per i sei mesi conclusivi della stagione. Un’operazione a cui Roger Schmidt avrebbe già dato la sua benedizione. Il tecnico dei lusitani, in conferenza stampa prima della sfida contro il Chaves, ha parlato chiaro, senza mezzi termini, dicendosi pronto ad accogliere il classe 1999: “L’affare è quasi impossibile. Lui ha lasciato Lisbona per una cifra molto alta. Lui è un grande giocatore, mi piace molto, ma non è un affare molto realistico. Non penso sarà un’occasione possibile, ma se fosse possibile sarebbe un arrivo molto gradito”.