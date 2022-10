Juventus, beccato ad una festa dopo l’eliminazione: club irritato

Le immagini del compleanno non sono sfuggite alla società che non ha ovviamente gradito la presenza del calciatore

Con le numerose sfide di ieri tra Europa e Conference League, si è chiusa anche la penultima giornata europea della fase a gironi. Un turno che ha già riservato verdetti scottanti, soprattutto in Champions dove grandi formazioni date per favorite alla vigilia sono state aritmeticamente eliminate.

E’ questo il caso ad esempio di Juventus e Barcellona, fuori dalla fase a gironi con una giornata di anticipo. Per i blaugrana è stato decisivo il doppio confronto con l’Inter, nel quale hanno raccolto un solo punto grazie al pareggio ottenuto due settimane fa allo Spotify Camp Nou. Dinamica piuttosto simile per la Juventus che tra andata e ritorno è stata travolta per ben due volte da un sorprendente Benfica.

A fare scalpore, però, è stata soprattutto l’eliminazione dell’Atletico Madrid. In occasione dell’ultimo match giocato a Madrid contro l’Eintracht Francoforte, i ‘colchoneros’ avrebbero dovuto vincere per rimanere in vita all’interno del gruppo B. L’errore dal dischetto di Carrasco e la traversa colpita all’ultimo secondo, invece, hanno condannato la squadra di Simeone al pareggio e di conseguenza all’eliminazione aritmetica dalla fase a gironi.

Calciomercato Juve, scoppia il caso Joao Felix all’Atletico Madrid

Uno dei calciatori più chiacchierati dell’ultimo periodo in casa Atletico è stato senz’altro Joao Felix. Il rapporto con il Cholo Simeone è ai minimi storici e il suo agente Jorge Mendes avrebbe già iniziato a discutere il suo futuro con altri club. Tra questi, ad esempio, è stato fatto nelle ultime settimane il nome della Juventus, alla ricerca di un esterno per la prossima stagione per rimpiazzare la partenza probabile di Angel Di Maria a costo zero.

Ad alimentare la polemica sul futuro dell’attaccante portoghese, sono state delle immagini circolate nelle ore successive all’eliminazione dell’Atletico Madrid dalla Champions League. Dopo aver preso parte al match dalla panchina solamente al minuto 86, Joao Felix ha partecipato in seconda serata ad una festa organizzata per il compleanno della fidanzata.

Le immagini, rimbalzate immediatamente su tutti i social, sono arrivate alla dirigenza dell’Atletico Madrid. Secondo quanto raccontato in Spagna dalla ‘Ser’, l’episodio avrebbe irritato non poco il club che nei prossimi mesi – qualora il rapporto tra calciatore e tecnico non dovesse cambiare – prenderà seriamente in considerazione un possibile divorzio.