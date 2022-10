Conte di nuovo alla Juve con il pupillo: decisione presa

Conte potrebbe tornare alla Juventus per una nuova avventura da allenatore: con lui in squadra anche un suo pupillo

Superare la fase a gironi di Champions League doveva essere l’obiettivo minimo. Ora, invece, la Juventus rischia anche il posto in Europa League. Dopo la sconfitta di Lisbona contro il Benfica che ha sancito in maniera definitiva l’eliminazione dei bianconeri dalla massima competizione europea per club, il nome di Massimiliano Allegri è tornato in cima alla lista dei colpevoli.

E prende sempre più quota l’ipotesi di un ritorno di Antonio Conte alla guida dei bianconeri. L’ex ct della Nazionale ancora non ha rinnovato il proprio contratto con il Tottenham, con cui è ancora in piena corsa per cercare di qualificarsi agli ottavi di Champions League e dopo le frizioni passate sembra aver fatto pace con Andrea Agnelli. Ecco quindi che la possibilità di rivedere a Torino il tecnico leccese non è affatto da escludere.

Sondaggio CM.IT, Conte alla Juve insieme a Skriniar

E a proposito di un ritorno di Conte alla Juventus, Calciomercato.it ha proposto un sondaggio sulla propria pagina Twitter, chiedendo ai follower quale dei pupilli del tecnico, attualmente tutti in scadenza contrattuale, vorrebbero vedere in bianconero sotto la sua guida. Per il 42,9% dei votanti la prima scelta è rappresentata da Milan Skriniar. Il difensore slovacco è al suo ultimo anno di contratto all’Inter. La società nerazzurra conta di trovare presto un accordo con il giocatore e anche il presidente Zhang ha espresso grande fiducia in merito ad un possibile prolungamento. In caso di arrivo di Conte alla Juve, non è però escluso il fatto che il tecnico possa tentare ogni strada per provare a convincere il difensore.

Il 38,1% invece ha scelto come nome quello di N’Golo Kante. Il centrocampista francese, alle prese con un infortunio che lo costringerà a saltare i Mondiali, è all’ultimo anno di contratto con il Chelsea. Conte lo ha avuto a Londra per due stagioni e ne ha fatto un perno fondamentale della propria squadra. Sono tanti i votanti che sognano di vederlo a Torino con il tecnico. Più basse invece le percentuali delle altre due opzioni. Marcos Alonso, approdato al Barcellona in estate, ma con cui ha firmato per un solo anno, è stato scelto dal 4,3% dei votanti, mentre Stefan de Vrij, anche lui in scadenza di contratto con i nerazzurri, solo dal 4,8%.