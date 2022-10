Conte clamoroso: torna alla Juve e prende un big dall’Inter

Nuove voci sul riapprodo del salentino nella Torino bianconera. Sulla lista della spesa potrebbe finirci uno dei giocatori più importanti della squadra di Inzaghi

Nelle ultime ore hanno ripreso quota le voci di un clamoroso ritorno di Antonio Conte sulla panchina della Juventus, al posto ovviamente di Massimiliano Allegri che sembra avere il destino segnato visti i pessimi risultati ottenuti in questo anno e mezzo. L’uscita dalla Champions ai gironi, ufficializzata con il ko in casa del Benfica, l’ultimo nonché il più pesante di tutti da quando è riapprodato a Torino.

Conte è in scadenza col Tottenham e ad oggi non ci sono certezze sul rinnovo nonostante diverse fonti inglesi parlino di maxi offerta in arrivo per convincerlo a proseguire l’esperienza agli ‘Spurs’. Ma intanto qui da noi si parla già della possibile lista della spesa del leccese, notoriamente uno molto ‘esigente’ sul calciomercato. Levy ha investito oltre 200 milioni di euro nella scorsa sessione estiva, eppure Conte continua a palesare insoddisfazione per la campagna di rafforzamento del club…

Tornando agli eventuali ‘regali’ per Conte, ‘Gazzetta.it’ conferma quanto anticipato da ‘Calciomercatonews.com’: ovvero che un nome che l’allenatore salentino potrebbe fare alla dirigenza juventina è quello di Alessandro Bastoni, difensore di piede mancino che alla Juve manca dall’addio di Chiellini.

Bastoni è un ‘pupillo’ di Conte, fu lui a lanciarlo all’Inter in pianta stabile. A puntarci con decisione, facendolo diventare uno dei capisaldi della squadra che poi andò a vincere lo Scudetto. Il classe ’99 è in scadenza a giugno 2024 e una grande offerta potrebbe far vacillare Zhang e soci… L’alternativa, scrive la ‘rosea’, potrebbe essere nientemeno che il compagno di reparto, quel Milan Skriniar che l’Inter sta provando a blindare. Il rischio è perderlo a zero, con la firma per l’odiata Juve che avrebbe del clamoroso.

Nella lista della spesa di Conte, scrive sempre ‘La Gazzetta dello Sport’, potrebbe esserci pure Sergej Milinkovic-Savic, lui già da tempo obiettivo de ‘La Vecchia Signora’. Proprio ieri, però, il presidente della Lazio Claudio Lotito ha detto che non ha intenzione di venderlo “nemmeno per 120 milioni di euro”, aggiungendo di essere pronto a offrirgli il rinnovo.