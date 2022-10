Allegri ‘liquidato senza pagare’: “Conte alla Juve lo porto io”

Il futuro alla Juve di Massimiliano Allegri resta in bilico, visti i risultati deludenti di inizio stagione. L’opzione Antonio Conte pare sempre più gradita

La Juve è al bivio della sua stagione: un incrocio in cui non è più possibile rimandare la svolta, in termini di gioco e di risultati in Serie A, per non schiantarsi contro un muro.

In Europa, infatti, le cose sono già andate male: i bianconeri sono stati eliminati dalla Champions League e con un turno d’anticipo, nella maniera peggiore possibile. La Vecchia Signora ha perso entrambi i match contro il Benfica e ha totalizzato solo tre punti in classifica, in casa contro il Maccabi Haifa. Nel campionato italiano, però, sono arrivate due vittorie consecutive contro Torino ed Empoli che lasciano uno spiraglio per la rimonta ai primi posti. Certo, contro il Lecce bisognerà reagire subito al ko europeo e poi terminare al meglio prima della sosta per il Mondiale. In tutto ciò, la posizione di Massimiliano Allegri non resta poi così solida, anche se la società l’ha sempre confermato alla guida della Vecchia Signora. Le voci su un possibile ritorno di Antonio Conte si moltiplicano e la posizione contrattuale dell’ex centrocampista con il Tottenham lascia ben sperare sul possibile ritorno. I tifosi hanno dimostrato, tramite i social e non solo, che l’operazione sarebbe molto gradita e oggi è arrivata un’altra testimonianza importante in tal senso.

Da Allegri a Conte: “Lo porterei direttamente io”

Ne ha parlato, infatti, Andrea Sarubbi ai microfoni di ‘Tutti Convocati’, sulle frequenze di ‘Radio 24’. Il giornalista è convinto che la Juve, nel caso in cui decidesse per l’addio, riuscirebbe a non pagare il contratto del tecnico livornese: “Ho una mia teoria su Allegri e Agnelli: non credo all’amore che va aldilà di tutto. Prima di essere amico di Max, Agnelli è un presidente. Immagino che se non arrivi tra le prime 4 in Serie A, la società abbia facoltà di liquidare Allegri senza pagare tutto quel che resta“. E sul ritorno di Conte è piuttosto netto: “Sarebbe una minestra riscaldata? No, lo prendo in braccio e lo porto qua”.