Rassegna Stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 27 ottobre

Da ‘La Gazzetta dello Sport’, al ‘Corriere dello Sport’ e ‘Tuttosport’: i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi 27 ottobre

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, giovedì 27 ottobre 2022, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

La prima pagina di oggi de ‘La Gazzetta dello Sport’ è dedicata alla qualificazione agli ottavi di finale di Champions League dell’Inter di Simone Inzaghi. Un traguardo che assume maggiore valore per il girone di ferro dei nerazzurri, che eliminano il Barcellona di Lewandowski. L’allenatore ritrova anche Lukaku dopo il lungo stop per infortunio. Il belga subito in gol al rientro.

Anche il ‘Corriere dello Sport’ mette in primo piano l’impresa dell’Inter. Nel post partita parla Zhang: “Il club è in vendita, non sto parlando con nessun investitore. Noi ci concentriamo solo su noi stessi: ogni anno stiamo migliorando e lavoriamo duramente. Rinnovo Skriniar? Lui sa quanto io ci tenga a vederlo sempre qui”.

“Allegri, cambia aria”, è l’apertura odierna di ‘Tuttosport’. Il quotidiano torinese si focalizza sul momento della Juventus e i segnali lanciati dai giovani nella riscossa di Lisbona. Per Iling-Junior è in arrivo il rinnovo. Sul campo, invece, la squadra bianconera riparte dal campionato e dalla trasferta di Lecce. Sospiro di sollievo per le condizioni di Vlahovic e Alex Sandro: per entrambi sono escluse lesioni dopo i problemi di Lisbona, ci saranno col Lecce.

Rassegna stampa giovedì 27 ottobre 2022: le prime pagine dei quotidiani esteri

In Spagna l’attenzione è tutta per l’ennesimo tonfo del Barcellona. “Fracaso consumado”, titola ‘Sport’, dopo l’eliminazione dei blaugrana e l’ennesimo crollo contro il Bayern Monaco. La squadra di Nagelsmann infligge un’altra lezione al ‘Camp Nou’. Infine, in Inghilterra si parla del caotico finale di Londra: annullato il gol del 2-1 di Kane tra le polemiche del Tottenham e la furia di Antonio Conte. Il tecnico italiano viene espulso nel finale.