ESCLUSIVO | Napoli, incontro con entourage Lobotka: accordo totale

Il centrocampista slovacco è uno dei punti di forza della squadra di Spalletti, capolista in Serie A. Il suo attuale contratto scade a giugno 2025

È davvero tutto fatto per il rinnovo di Lobotka. Stando alle informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, oggi la dirigenza del Napoli ha incontrato l’entourage del playmaker slovacco raggiungendo un accordo totale per il prolungamento dell’attuale contratto in scadenza a giugno 2025.

Dell’intesa e dell’incontro con gli agenti dell’ex Celta Vigo in questa settimana ve ne avevamo parlato in anticipo lo scorso 10 ottobre. Il tutto verrà formalizzato nei prossimi giorni, ma Lobotka è stato ‘blindato’ dal club di Aurelio De Laurentiis.