Condanna la Juve e lo vogliono tutti: seconda beffa per Allegri

La Juventus ha salutato anzitempo la Champions League con un’altra debacle contro il Benfica. Proprio tra le fila dei lusitani c’è un talento che piace ai bianconeri e non solo

La Champions League ha lasciato ancora una volta l’amaro in bocca alla Juventus che nella disastrosa serata di Lisbona ha salutato definitivamente la massima competizione europea con un turno d’anticipo. Quattro reti incassate per i bianconeri che hanno visto sfumare ben presto ogni tipo di speranza di rimanere aggrappati al percorso europeo che ha visto Vlahovic e soci incassare la quarta sconfitta in cinque gare disputate, vincendo di fatto solo in casa contro il Maccabi Haifa.

Un disastro sotto tutti i punti di vista quello della Juventus che è dovrà ben presto provare almeno in campionato a limitare i danni, offrendo una continuità praticamente mai vista finora. La distanza dalle posizioni nobili della classifica di Serie A è siderale, ma la truppa di Allegri non ha più alcun margine d’errore e dovrà presto reagire. Intanto la debacle europea a Lisbona porta in dote anche un osservato speciale, un calciatore che ha ben impressionato e che potrebbe tornare in auge ma in ottica mercato. Si tratta di Antonio Silva, difensore classe 2003 autore peraltro di un bel gol di testa proprio nella sfida contro la Juventus.

Calciomercato Juventus, in cinque su Antonio Silva: tutti sulla stellina del Benfica

Antonio Silva è sotto contratto fino al giugno del 2027 e ha una clausola rescissoria che ammonta a ben a 100 milioni di euro presente nell’accordo. Intanto dal punto di vista tecnico il portoghese è divenuto un calciatore chiave per il gioco di Roger Schmidt che gli ha concesso fin qui tanta fiducia ed un ampio minutaggio.

Le sue impressionanti prestazioni però lo hanno fatto finire nel mirino di diversi club. Secondo quanto evidenziato da ‘Fichajes.net’ sarebbero cinque le squadre interessate alle sue prestazioni. Oltre alla Juventus, che ha da ringiovanire il reparto complice anche l’età avanzata di Bonucci, ci sono Real Madrid, Manchester United, Liverpool ed anche il Paris Saint Germain che va a caccia di centrali per completare la rotazione.