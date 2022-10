Juventus, ribaltone immediato: 80 milioni per Milinkovic

Calciomercato Juventus, l’intrigo legato a Milinkovic potrebbe essere giunto ad un suo punto di svolta. 80 milioni che fanno saltare il banco.

Nella debacle patita al Da Luz contro il Benfica, il centrocampo della Juventus ha nuovamente evidenziato quei limiti strutturali che si porta dietro come una spada di Damocle dall’inizio della stagione.

Priva di idee, lenta e tremendamente compassato, la mediana bianconera ha riscontrato tremende difficoltà non solo nel fare filtro, ma anche a proporre gioco nella trasferta lusitana, finendo con il soccombere all’aggressività ed al pressing a tuttocampo degli uomini di Schmidt, capaci di palesare tutti i difetti di una squadra priva di identità. Ragion per cui, non è escluso che la “Vecchia Signora” entri nell’ordine di idee di acquistare un nuovo centrocampista in grado di garantire il definitivo salto di qualità, fermo restando che fino ad ora Allegri non ha avuto a disposizione Paul Pogba, uno dei fiori all’occhiello della scorsa campagna trasferimenti.

Calciomercato Juventus, colpo di scena Milinkovic: 80 milioni dal Psg

Stando così le cose, Cherubini potrebbe ritornare a tessere la tela per Milinkovic Savic, uno dei pupilli della dirigenza bianconera. Il “Sergente” è legato alla Lazio da un contratto in scadenza nel 2024, che fino ad ora non è stato ancora rinnovato. L’appuntamento per il rinnovo potrebbe essere fissato nelle settimane immediatamente successive alla fine dei Mondiali, anche se non trapelano comunicazioni ufficiali in tal senso. Autore di una stagione – l’ennesima – assolutamente travolgente in maglia biancoceleste, la mezzala serba è un autentico factotum della mediana di Sarri, capace di creare calcio come pochi in Italia. Sorprende fino ad un certo punto, dunque, che diversi top club stiano entrando nell’ordine di idee di dargli la caccia.

Secondo quanto riferito da fichajes.net, il Psg avrebbe individuato in Milinkovic l’innesto ideale della prossima campagna trasferimenti, con i parigini intenzionati a mettere sul piatto 80 milioni di euro per beffare la concorrenza. Accostato – tra le altre – anche al Manchester United, su Milinkovic si sono posati in passato anche gli occhi del Real Madrid, che però fino a questo momento non ha mai seriamente affondato il colpo, preferendo virare su altri obiettivi.