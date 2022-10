Punto di non ritorno: inizia la vera rivoluzione della Juventus

Punto di non ritorno dopo l’eliminazione anticipata dalla Champions League: inizia la vera rivoluzione della Juventus. Tutti i nomi coinvolti

“Fallimento no, nel calcio ci sono anche le sconfitte, ci sono anche queste serate, questa dev’essere un’opportunità da domani, quando rientreremo. Doveva esserci un percorso di crescita, quando ci sono le difficoltà ci allunghiamo come squadra”.

Dopo l’eliminazione dalla Champions League per mano del Benfica, Massimiliano Allegri si è difeso e non vuole sentir parlare di fallimento. L’addio ai gironi, in ogni caso, oltre a ridimensionare la stagione (e le casse) dei bianconeri, spianerà la strada alla vera rivoluzione sul mercato, tra gennaio e giugno. Il primo bilancio della dirigenza sarà fatto a novembre, e riguarderà in primo luogo proprio l’operato di Massimiliano Allegri. Tra giocatori in scadenza e in bilico, poi, cambieranno diverse facce nelle prossime sessioni di calciomercato. A partire dalla difesa: la priorità è rappresentata dai due terzini, con la Juventus che si prepara a salutare in estate Juan Cuadrado e Alex Sandro, entrambi in scadenza. A destra piace l’ex Milan Diogo Dalot e stuzzica il 22enne svedese Emil Holm dello Spezia, mentre a sinistra il nome in cima alla lista è Grimaldo del Benfica (in scadenza a giugno) e Pedraza del Villarreal. Senza dimenticare Andrea Cambiaso, attualmente in prestito al Bologna. Come raccontato da Calciomercato.it, in lista per rinforzare il reparto centrali c’è invece N’Dicka.

Calciomercato Juventus, sogno Milinkovic e non solo: tutti i nomi della possibile rivoluzione

A centrocampo, come noto, il grande sogno estivo è Sergej Milinkovic-Savic. Serviranno però sacrifici importanti per arrivare alla stella della Lazio, in merito al quale Lotito oggi al ‘Messaggero’ ha dichiarato: “Non lo vendo e gli offro il rinnovo. Ora vale 120 milioni e ogni mese il prezzo sale”. In bilico, così, c’è anche Adrien Rabiot, ancora in scadenza di contratto a giugno. Il titolarissimo di Allegri potrebbe finire in Premier League, così come Weston McKennie, che è in cima alla lista dei sacrificabili. Non è scontata nemmeno la conferma di Leandro Paredes. Infine, per quanto riguarda l’attacco, a fine stagione saluterà Di Maria ed è in bilico anche Moise Kean. Milik, invece, ha già convinto tutti e sarà riscattato. Occhio al possibile ritorno di fiamma per Zaniolo per completare un poker di acquisti super. Il restyling in casa bianconera continua.