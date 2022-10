L’eliminazione gli costa caro: clausola segreta per la rescissione

L’eliminazione dalla Champions League rischia di costare carissimo ad una delle stelle della squadra: clausola segreta per la rescissione

La Juventus e il Barcellona si sono incontrate nella tournée americana, preparando una stagione con grandi ambizioni ed obiettivi: ora, invece, si ritrovano entrambe eliminate dalla Champions League ai gironi.

La squadra di Massimiliano Allegri è stata una delle grandi delusioni dell’attuale Champions League. Pur avendo un girone non impossibile, i bianconeri hanno subito quattro sconfitte in cinque partite e sono già matematicamente eliminati dalla competizione. I blaugrana, invece, avevano un girone più complicato con Inter e Bayern Monaco: la doppia sfida con i nerazzurri è costata carissimo ai catalani. Adesso, poi, il mancato approdo agli ottavi di finale potrebbe avere un impatto diretto ed immediato su una delle stelle della squadra: occhio alla clausola.

Calciomercato Barcellona, eliminazione e addio | Clausola per la rescissione per Piqué

Sia la Juventus sia il Barcellona potrebbero trovarsi ad affrontare scelte difficili dopo il mancato approdo agli ottavi di Champions League. A Torino restano i dubbi sul futuro di Angel Di Maria, bloccato da infortuni e squalifica in questi primi mesi in bianconero, oltre che sulla permanenza di Massimiliano Allegri. Arrivati alla sosta per i Mondiali in Qatar, infatti, la dirigenza e la proprietà valuteranno l’operato del tecnico e prenderanno una decisione sul suo futuro. Un cambio di guida tecnica non è da escludere, al momento.

Secondo quanto rivelato da ‘ElGolDigital’, invece, nel contratto tra il Barcellona e Gerard Piqué ci sarebbe una clausola che permetterebbe al club di esercitare una rescissione senza buonuscita. I catalani potrebbero farlo solamente qualora il difensore abbia giocato meno del 33% delle partite, cosa che si starebbe verificando e che potrebbe portare ad una rescissione al termine della stagione. Già, la clausola non sarebbe esercitabile a stagione in corso, ma solamente una volta terminata l’annata sportiva. Il rapporto tra Laporta e Piqué sembra essere ridotto ai minimi termini ormai e questa clausola permetterebbe al presidente del Barcellona di liberarsi di una figura ingombrante come quella del capitano. Xavi, intanto, potrebbe lavorare sulla difesa del futuro e chiudere il capitolo Piqué.