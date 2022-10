Eliminazione e ribaltone immediato: c’è Luis Enrique

Eliminazione anticipata dalla Champions League e ribaltone immediato: c’è la suggestione Luis Enrique per la panchina. Tutti i dettagli e gli ultimi aggiornamenti

Si è conclusa con verdetti pesanti la due giorni di Champions League. Il primo è stato l’eliminazione con un turno di anticipo della Juventus di Massimiliano Allegri. I bianconeri si giocheranno la qualificazione in Europa League con il Maccabi Haifa nell’ultima giornata.

Ieri, invece, è arrivato il passaggio del turno dell’Inter di Simone Inzaghi, e la sorprendente eliminazione del Barcellona di Lewandowski. I blaugrana sono nuovamente crollati di fronte al Bayern Monaco, stavolta davanti ai propri tifosi. “Il Bayern è stato più forte sotto molti aspetti, non siamo stati al loro livello. Sono stati migliori, questo è chiaro. Non abbiamo giocato bene. L’eliminazione ci ha colpito psicologicamente, ma è tempo di recuperare e continuare. La stagione non finisce ad ottobre, è tempo di staccare e poi connettersi per le altre competizioni. È stata una brutta botta, avevamo un girone davvero complicato e ci è successo di tutto. La competizione è stata crudele”. Nel post partita, Xavi ha commentato così l’eliminazione. I blaugrana hanno perso tutti gli scontri diretti di inizio stagione, anche in Liga nel Clasico contro il Real Madrid di Carlo Ancelotti, e l’allenatore è ora in discussione. Si parla infatti di un possibile ribaltone, anche a stagione in corso, nel caso in cui Xavi dovesse fallire anche in campionato. In Spagna circola già il nome di un grande ex come Luis Enrique.

Barcellona, spunta l’ipotesi ritorno di Luis Enrique: tutti i dettagli

Secondo quanto riferito dal giornalista spagnolo Jota Jordi a ‘El Chiringuito TV’, in casa Barça circola già il nome dell’ex ed attuale commissario tecnico della Spagna, Luis Enrique. Starebbe avanzando l’ipotesi di un ritorno in blaugrana dopo il Mondiale per il ct. Decisive saranno le riflessioni della dirigenza durante la lunga sosta. Luis Enrique, nelle scorse settimane, è stato accostato anche alla panchina della Juventus, in caso di esonero anche da parte di Massimiliano Allegri. Staremo a vedere.