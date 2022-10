Rassegna Stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 26 ottobre

Da ‘La Gazzetta dello Sport’, al ‘Corriere dello Sport’ e ‘Tuttosport’: i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi 26 ottobre

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, mercoledì 26 ottobre 2022, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

Inevitabile che le aperture odierne si concentrino sulla serata europea di ieri. La ‘Gazzetta dello Sport’, nel titolo principale, celebra il Milan, capace di una vittoria rotonda e pesante in casa della Dinamo Zagabria, che consegna ai rossoneri il match point qualificazione agli ottavi di finale di Champions League: “Milan boom“. Tutt’altro umore, ovviamente, per la Juventus, definitivamente fuori dopo la sconfitta in casa del Benfica nonostante il tentativo di rimonta nel finale: “Juve, troppo tardi“. E stasera tocca all’Inter cercare la qualificazione agli ottavi, il successo contro il Viktoria Plzen vorrebbe dire passaggio del turno: “Inter, occasione d’oro“.

Sul ‘Corriere dello Sport’, il ko della Juventus viene evidenziato dal titolo “Juve all’inferno“. Il 3-4 in casa del Benfica significa eliminazione ai gironi, dolorosissima per i bianconeri. Mentre può esultare il Milan: “Sinfonia Milan, 4-0 a Zagabria: ora basta un punto“.

‘Tuttosport’ apre, ovviamente, con la disfatta della Juventus in terra portoghese e un’eloquente immagine di Allegri in prima pagina con titolo: “Chi paga i danni?“. L’uscita dalla Champions ai gironi pesa infatti dal punto di vista sportivo ma anche economico, come noto. “Milan & Leao show, è quasi fatta!” celebra invece l’impresa dei rossoneri a Zagabria che vale tantissimo in ottica qualificazione.

Rassegna stampa mercoledì 26 ottobre 2022: le prime pagine dei quotidiani esteri

La Champions domina anche le prime pagine dei quotidiani esteri, naturalmente. In Spagna, i commenti vertono sull’inaspettata sconfitta del Real Madrid a Lipsia, che non compromette il discorso qualificazione ma tiene ancora aperto il discorso primo posto: “El Madrid se duerme“, titola ‘Marca’. Mentre in Portogallo si esalta il Benfica, capace di una grande prova contro la Juventus, così sintetizzata da ‘A Bola’: “Fabuloso!“. E l’eroe della serata è ovviamente Rafa Silva, autore di una doppietta che si merita il 9 in pagella del quotidiano lusitano e l’appellativo di ‘O senhor do jogo‘.