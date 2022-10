PAGELLE e TABELLINO Napoli-Rangers 3-0: Simeone spietato, Ostigard fa cento!

Napoli-Rangers è un dominio azzurro nel primo tempo con super Simeone: chiude i conti Ostigard per il definitivo 3-0

PAGELLE NAPOLI

Meret 6.5 – Un solo intervento nel finale di frazione, nel secondo tempo mai chiamato in causa

Di Lorenzo 7 – Tutto svolto in maniera ordinata, bellissimo l’assist per Simeone, sfiora il secondo per Mario Rui (86′ Zanoli sv)

Ostigard 7 – Si muove con decisione seguendo Kim. Segna il centesimo gol del Napoli nella sua storia in Champions

Kim 7 – Un muro perfetto in tutto il primo tempo, stesso canovaccio nella ripresa usando meravigliosamente il fisico

Mario Rui 7.5 – Ancora un grande assist per Simeone, una partita dove non si trova un solo errore, con tanto di supporto alla regia. Il salvataggio su Morelos vale mezzo voto in più e sfiora anche il gol

Ndombele 6.5 – Buon primo tempo con tanto di traversa, cresce anche come condizione

Lobotka 7 – Un errore nel finale di primo che poteva costar caro, prima e dopo la solita ottima gestione. Nella ripresa si mette a fare anche il rifinitore (82′ Zerbin sv)

Elmas 6 – Primo tempo di spinta e di buona qualità, si vede meno dei compagni di reparto, ma sta sempre dentro la partita (72′ Gaetano 6 – Trova subito le misure della gara, aggredendo e recuperando. Finisce facendo il regista)

Politano 6.5 – Tanta voglia di mettersi in mostra, diversi spunti. Buona gara (72′ Lozano 6 – Scatta subito per la ricerca della profondità)

Simeone 8 – Una doppietta, la voglia di lottare su ogni pallone: tutto bellissimo. Sfiora il tris in un paio di circostanze in avvio di ripresa

Raspadori 6.5 – Spreca una buona occasione, ma lega benissimo l’attacco e si adatta al ruolo di esterno sinistro. Cerca giocate di fino illuminanti

All. Spalletti 8 – Dodicesima vittoria di fila. Quindici punti in 5 gare. 20 gol in cinque gare. Basta questo

PAGELLE RANGERS

McGregor 5 – Poco reattivo

Tavernier 5.5 – Costretto alla difensiva, doversi gli errori di misura

King 5 – Stare dietro a Simeone è impresa troppo tosta (76′ Barisic)

Davies 5 – Condizionato dal giallo in avvio, interviene poco e male

Yilmaz 5.5 – Politano cliente tremendo quando sgasa. Nel secondo tempo qualcosa in più

Lundstram 5 – Suporto scadente alla difesa

Sands 6 – Lotta, riesce a far poco

Tillman 5.5 – Trequartista che non porta qualità, ma qualche errore (67′ Arfield 6 – Ci prova a metter qualche pallone pericoloso)

Wright 5 – Non si è visto nel primo tempo (46′ Sakala 6 – Si vede molto più del compagno che ha sostituito)

Kent 5 – Non si vede in supporto ad Yilmaz o in fase offensiva

Morelos 5 – Prova a muoversi, a combattere: troppo Kim. Nell’unica occasione un liscio clamoroso e viene sostituito (67′ Colak 5 – Praticamente non si vede)

All. Van Bronckhorst – La sua partita finisce subito

PAGELLA ARBITRO

Umut Meler 6 – Bene così, si vede poco ed ammonisce il giusto

TABELLINO

RETI: 11′ e 16′ Simeone, 81′ Ostigard

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Kim, Mario Rui; Ndombele, Lobotka, Elmas; Politano, Simeone, Raspadori. A disposizione: Idasiak, Boffelli, Juan Jesus, Osimhen, Lozano, Olivera, Zielinski, Zerbin, Zanoli, Gaetano, Kvaratskhelia, Anguissa. All. Spalletti

RANGERS (4-2-3-1): McGregor; Tavernier, King, Davies, Yilmaz; Lundstram, Sands; Tillman, Wright, Kent; Morelos. A disposizione: McCrorie, McLaughlin, Colak, Davis, Matondo, Sakala, Barisic, Anfield, Devine, Lowry, Allan. All. Van Bronckhorst

ARBITRO: Halil Umut Meler (TUR)

AMMONITI: Davies, Lundstram (R), Kim (N)

ESPULSI: