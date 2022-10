Braccio di ferro infinito tra Sarri e Lotito: “Così non ci riesco”

Domani la Lazio scenderà in campo all’Olimpico alle 18.45 per la quinta giornata di Europa League contro il Midtjylland

In un girone perfettamente equilibrato che vede tutte e quattro le formazioni a quota cinque punti, domani il match tra la Lazio di Maurizio Sarri e il Midtjylland può valere una grossa fetta di qualificazione al prossimo turno di Europa League.

Una gara alla quale il tecnico toscano tiene molto dopo il successo ottenuto in campionato con l’Atalanta, come spiegato quest’oggi in conferenza stampa: “Queste sono partite che ci possono dare e togliere. Il rendimento in Europa League è viziato da una gara sbagliata, per il resto abbiamo fatto quel che dovevamo. Ma do poco credito alla partita di Bergamo perché può essere occasionale, il contesto ci ha fatto scattare qualcosa, il salto di qualità quando giocheremo così anche in uno stadio semivuoto”.

Per quanto riguarda i singoli, Sarri ha promosso a pieni voti uno degli ultimi acquisti delineando anche la situazione attaccanti in virtù dell’assenza di Immobile: “Vecino ci sta dando quello che ipotizzavamo, è un ragazzo affidabile. Napoli e Milan sono squadre già grandi in Italia che si stanno dimostrando tali anche in Europa, noi dobbiamo crescere ancora nel nostro campionato. Le posizioni degli attaccanti dipenderanno dal tipo di partita che avremo in testa di affrontare. Cancellieri ha la gamba di Felipe Anderson, ma non l’ordine”.

Lazio, Sarri sulla polemica del manto erboso: “Non si sistemerà nel breve tempo”

MOMENTO LAZIO – “Se mi diverto durante gli allenamenti è già un buon segnale, si tratta di un sentimento contagioso e importante, aiuta a conseguire il risultato, tutto deve trasformarsi in entusiasmo e non euforia”.

POSSIBILI ASSENZA – “Lazzari ha accusato una semplice contusione, bella tosta ma nulla di grave. Sulla diffida di Milinkovic-Savic in campionato non farò troppi ragionamenti”.

SENZA IMMOBILE – “L’aspetto tattico è sempre condizionato dall’atteggiamento dei giocatori, la partecipazione a non voler subire è in crescita, i tre d’attacco rientrano continuamente e tutto diventa più semplice. Se sarà duratura o meno ce lo dirà il tempo”.

PRATO OLIMPICO – “Il manto erboso dell’Olimpico non si sistemerà nel breve tempo, per noi è un problema considerevole, ci sono anche altri modi di giocare, ma a me non riescono!”

LUIS ALBERTO – “Vediamo oggi le sue condizioni, ha avuto un acciacco che non gli ha consentito di allenarsi al meglio ultimamente ma nulla di più. Il ritiro? Andrà fatto, vedremo dove”.