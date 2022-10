Infortunio Vlahovic, arriva la diagnosi ufficiale

Le ultime dall’infermeria in casa Juventus: i bianconeri sono reduci dalla dabacle maturata al Da Luz contro il Benfica.

Ci si aspettava una reazione d’orgoglio da parte della Juventus nel corso della sfida con il Benfica. Ed invece la compagine di Allegri ha rimediato una sonora sconfitta, che avrebbe potuto evidenziare un passivo molto più largo se i giovani messi in campo dal tecnico livornese nella seconda frazione di gioco non si fossero letteralmente presi la squadra sulle spalle.

I lusitani hanno largamente dominato la gara nei primi 70 minuti di gioco, evidenziando uno strapotere tecnico e fisico in alcuni frangenti evidentissimo. Nel primo tempo il solo Vlahovic ha provato a tenere alto l’onore della “Vecchia Signora”, sgomitando nell’area di rigore avversaria come un leone in gabbia. Il sigillo dell’ex attaccante della Fiorentina aveva momentaneamente incanalato la partita sui binari dell’equilibrio, prima che lo sciagurato errore di Juan Cuadrado ponesse le premesse per un nuovo ribaltone.

Juventus, le condizioni di Vlahovic ed Alex Sandro

DV9 è stato costretto però a chiedere il cambio nella ripresa. Già a caldo, la sensazione è che Vlahovic fosse riuscito a fermarsi in tempo. Notizia suffragata dagli ulteriori test a cui è stato sottoposto il bomber della Juve, che hanno evidenziato un lieve affaticamento nella parte posteriore della coscia. Vlahovic è dunque recuperabile in vista della trasferta del “Via del Mare”, così come Alex Sandro, che ha riportato una lieve contusione all’anca. Il terzino brasiliano non è partito titolare nel match del Da Luz, per un problema all’anca. Gli accertamenti hanno evidenziato una lieve contusione all’anca, che comunque potrebbe non precludergli la convocazione in vista della trasferta salentina.