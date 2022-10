Di Maria si ‘allontana’ dalla Juventus: l’annuncio fa discutere

Con la Juventus fuori dalla Champions League, il dibattito coinvolge anche le dichiarazioni di Di Maria: polemiche sull’argentino

Juventus ufficialmente fuori dalla Champions League dopo la sconfitta di ieri sera contro il Benfica. E se si tratta di un verdetto che per come si era messo il girone prima della disfatta del ‘Da Luz’ poteva essere prevedibile, lo è decisamente meno se si pensa a quelle che erano le aspettative al via della stagione.

Una Juventus che si conferma in grossa crisi e per la quale le numerose assenze di rilievo più volte richiamate da Allegri possono essere un alibi soltanto estremamente residuale. Tra queste pesa, inevitabilmente, in maniera complessiva quella di Di Maria, che è stato assai raramente a disposizione per problemi vari e su cui le polemiche tornano a farsi sentire, dopo le dichiarazioni del ‘Fideo’ andate in scena praticamente in identità di tempi con la sconfitta di Lisbona.

Juventus, Di Maria e il ritorno al Rosario: desideri, scenari e critiche social

Ai canali ufficiali della ‘Conmebol’, l’argentino ha ribadito ancora una volta il suo desiderio di tornare al Rosario Central per concludere la carriera. “Mi piacerebbe, so che è difficile ma è il mio sogno – ha spiegato – Lo dico sempre: chi gioca in Argentina sogna di giocare in Europa, io vorrei tornare a vestire la mia vecchia maglia. Ho sempre detto che mi piacerebbe, è la realtà”. Dichiarazioni che secondo più di qualcuno ‘allontanano’ il giocatore dalla Juventus. Non nell’immediato: come spiegato da Calciomercato.it, Di Maria concluderà la stagione in maglia bianconera e non tornerà in Argentina in maniera ‘anticipata’. Sta di fatto, che l’ambiente bianconero non ha preso particolarmente bene le frasi di Di Maria e sui social ha criticato duramente il suo atteggiamento, ritenendo che la sua testa sia altrove, focalizzata prima al Mondiale (motivo per il quale sarà difficile vederlo in campo, al rientro dall’infortunio, prima della pausa) e poi proprio al ritorno in Argentina. Ecco alcuni dei commenti apparsi su Twitter: “La Juventus sta a pezzi e lui parla del sogno di tornare a casa”, “E’ una delusione totale”, “Il suo acquisto il più grande fallimento della stagione”, “Era palese che gli interessasse solo allenarsi per il Mondiale”.