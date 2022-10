Figc al lavoro: un nuovo oriundo per l’Italia di Mancini

Il Ct è stato più volte allo stadio per seguirlo dal vivo. Il terzino potrebbe essere convocato a partire del prossimo anno

Mancini voleva un altro oriundo per la sua Italia, vale a dire Gleison Bremer. L’ideale per rinforzare una difesa vecchia e ‘ballerina’, lo scorso settembre il centrale della Juventus è stato però convocato dal Brasile, esordendo nel match contro il Ghana vinto 3-0 dalla Nazionale di Tite. Ora ai box per infortunio, il classe ’97 spera adesso di entrare fra i convocati per il Mondiale in Qatar.

Italia, Carlos Augusto nel mirino di Mancini

Restando in argomento, ora c’è un altro brasiliano nel mirino del commissario tecnico azzurro: Carlos Augusto Zopolato Neves, noto semplicemente come Carlos Augusto. Cresciuto nel Corinthians, il ventitrenne di Campinas gioca da due anni e mezzo al Monza e lo scorso nove ottobre, allo Spezia, ha siglato il suo primo gol in Serie A. A Mancini piace per la sua duttilità e per la capacità di agire da esterno a tutta fascia in un 3-5-2 o affini, il modulo che lo jesino ha utilizzato nelle ultime uscite in Nations League. E su cui sembra intenzionato a puntare anche in futuro. Il selezionatore è stato più volte all’U-Power Stadium’ per visionare dal vivo anche se non soprattutto Carlos Augusto, calciatore che apprezzano anche alcune delle big del massimo campionato, vedi l’Inter.

Figc al lavoro per Carlos Augusto

Come raccolto da Calciomercato.it, la Federcalcio sta esaminando la situazione per essere certa di poter dare il via libera a Mancini per l’eventuale convocazione. Magari a partire del prossimo anno, visti i tempi ristretti da qui a novembre quando l’Italia affronterà in amichevole Austria e Albania. Carlos Augusto, che ha passaporto italiano da prima che sbarcasse nel nostro Paese, sogna di indossare la maglia del Brasile ma Mancini può essere molto persuasivo.