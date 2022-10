DIRETTA Champions League: Napoli-Glasgow Rangers 2-0: termina il primo tempo! LIVE

Penultima sfida della fase a gironi di Champions League, Napoli-Glasgow Rangers verrà seguita in tempo reale da Calciomercato.it

Dopo aver conquistato all’Olimpico contro la Roma l’undicesima vittoria consecutiva tra campionato e Champions League, il Napoli ospita questa sera i Glasgow Rangers nella penultima giornata della fase a gironi. Già qualificata agli ottavi di finale con due turni di anticipo, la squadra allenata da Luciano Spalletti gioca soprattutto per la storia. Una vittoria questa sera vorrebbe dire presentarsi alla sfida di Liverpool a punteggio pieno. Con 17 gol fatti e 4 subiti, i partenopei hanno l’attacco migliore di tutta la competizione e vogliono preservare questo primato.

Tra scelte obbligate e turnover ponderato, il tecnico toscano manda in campo una squadra con diversi cambi rispetto alla sfida di Roma, ma può comunque contare su un impianto di gioco ormai consolidato, che sin qui non ha mai tradito, a prescindere dagli interpreti. Ancora a zero punti e con ben 16 gol subiti, la squadra allenata da Giovanni van Bronckhorst è paradossalmente ancora in corsa per un posto in Europa League.

Attualmente occupato dall’Ajax, il terzo posto in classifica dista solamente tre punti e questa resta l’unica motivazione per gli scozzesi, protagonisti di una delle loro peggiori campagne europee dopo aver raggiunto la finale di Europa League lo scorso anno. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Formazioni ufficiali Napoli-Glasgow Rangers

NAPOLI (4-3-3): Napoli: Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Kim, Mario Rui; Ndombele, Lobotka, Elmas; Politano, Simeone, Raspadori.

RANGERS (4-4-1-1): McGregor; Tavernier, King, Davies, Ylmaz; Lundstram, Sands; Wright, Tillmann, Kent; Morelos.

CLASSIFICA GRUPPO A: Napoli 12 punti; Liverpool 9; Ajax 3; Glasgow Rangers 0