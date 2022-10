Calciomercato Inter, Marotta lo porta via alla Juve

L’Inter può perdere Milan Skriniar nella retroguardia e, per il sostituto, sta pensando all’acquisto di una pedina seguita dalla Juventus

Si erano visti segnali incoraggianti di ripresa nelle ultime sfide. Ma contro il Benfica la Juventus è ripiombata in uno sconforto che sembra senza fine. Si sapeva che, a questo punto, sarebbe stato complicato raggiungere gli ottavi di finale. A prescindere dal risultato finale, però, ci si aspettava ben altra prestazione nel complesso da parte di Vlahovic e compagni, nonostante il cammino Champions altamente compromesso.

La truppa portoghese si è guadagnata i tre punti abbattendo 4 a 3, fra le mura infuocate dell’Estadio da Luz, gli uomini di Massimiliano Allegri, dando ancora prova di essere superiore dal punto di vista delle idee di gioco e della qualità sul campo. Ennesima gara scialba nel complesso dei torinesi, che tornano a scontrarsi con la dura e cruda realtà. La società ha tentato di compattare tutto l’ambiente, senza ottenere risultati soddisfacenti. Chiuso definitivamente il discorso Champions, ora per la Juve è necessario recuperare più terreno possibile in Serie A prima della sosta per i Mondiali.

Ci riuscirà? Ad oggi appare improbabile, perché serve assolutamente una scossa che finora non è arrivata. Il futuro è impossibile conoscerlo: l’unica certezza è che non si potrà andare avanti in questo modo ancora a lungo. Intanto, giungono novità poco confortanti dal fronte calciomercato, riguardanti anche l’Inter.

Calciomercato Juventus, Inter su Pau Torres se parte Skriniar

Entrando più nello specifico, i nerazzurri potrebbero perdere Milan Skriniar. È assai nota la situazione contrattuale del centrale slovacco, il quale presenta un accordo scritto in scadenza giugno 2023. La ‘Beneamata’, dal canto suo, vorrebbe ovviamente proseguire il rapporto con l’ex Sampdoria, ma chiaramente non è disposta a fare follie dal punto di vista economico. E in più resta sempre vivo l’interesse del Paris Saint-Germain nei confronti del calciatore classe ’95.

Nel caso Skriniar dovesse essere ceduto già a gennaio – in modo da evitare una dolorosa partenza a partenza zero – i lombardi potrebbero decidere di tuffarsi su Pau Torres, come riferisce il portale ‘Elgoldigital.com’. La società meneghina sfrutterebbe proprio l’eventuale introito derivante dalla partenza del suo numero 37. Marotta, in questo modo, potrebbe tagliare fuori la Juventus, da tempo sulle tracce del difensore spagnolo. Il Villarreal non sta attraversando un momento semplice per quanto concerne le casse del club, di conseguenza non è affatto da escludere che accetti di sacrificare il proprio gioiello al fine di poter potenziare la rosa con altri arrivi. Pau Torres, dunque, potrebbe sbarcare in Italia.