Via libera Juve, annuncio ufficiale per il post Allegri

La Juventus dopo l’eliminazione dalla Champions League ragiona sul futuro di Allegri: arriva l’annuncio ufficiale e il via libera per l’erede

Un inizio di stagione così era difficilmente pronosticabile per la Juventus, forse è il peggiore degli incubi fino ad ora. In campionato i bianconeri faticano a conquistare vittorie (prime due consecutive arrivate nelle ultime due giornate), mentre in Champions League i giochi sono ormai chiusi, con l’eliminazione e il terzo posto ancora da dover difendere.

Inevitabilmente si inizia a ragionare sul futuro di Massimiliano Allegri. Dal suo ritorno in bianconero infatti non è riuscito rispettare le aspettative di società e tifosi. Così sono diversi i profili che vengono accostati alla panchina della Juventus, ma per uno di questi arriva l’annuncio ufficiale da parte del presidente. Rinnovo dopo il Mondiale in Qatar e via libera per la società bianconera.

Futuro Allegri, via libera per Zidane: l’annuncio di Le Graet sul rinnovo di Deschamps

Non solo il futuro sulla panchina della Juventus di Massimiliano Allegri è in bilico. In vista del Mondiale in Qatar anche quello di Didier Deschamps, sulla panchina della Nazionale francese non è certo, visto il contratto fino al termine della coppa del mondo.

Tra i possibili eredi per la panchina della Nazionale francese c’è anche il nome di Zinedine Zidane, attualmente senza squadra. A rassicurare sul futuro di Deschamps è il presidente della Federcalcio francese, Noel Le Graet, che a ‘RMC Sport’ ha rivelato: “Non è cambiato nulla, ci vedremo dopo il Mondiale e parleremo. Se compie la sua missione e vuole continuare, per noi sarà una priorità”. Dunque se il Mondiale per la Francia andrà secondo le aspettative Didier Deschamps potrebbe rimanere sulla panchina della Nazionale francese. A esultare potrebbe essere la Juventus, che potrebbe avere il via libera per provare a puntare su Zinedine Zidane come erede di Allegri sulla panchina bianconera. Dunque discorso rimandato a fine dicembre, quando scopriremo quale sarà stato il cammino della Francia e se Didier Deschamps rimarrà il loro tecnico. Da lì arriverà un indizio in più anche per Zidane.