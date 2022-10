Cassano 'esonera' subito Allegri: "Deve andare via, non è capace"

Antonio Cassano ha ricevuto l’ennesimo Tapiro d’Oro e non ha perso l’occasione per tornare a sparare a zero sull’operato di Massimiliano Allegri

La Juventus è in ripresa dopo un inizio di stagione molto difficile sotto il profilo sportivo e in cui i bianconeri non hanno conquistato molti punti importanti in Serie A.

In Champions League i margini per recuperare sono veramente pochi, tanto che toccherà vincere subito contro il Benfica agli uomini di Massimiliano Allegri e sperare negli errori altrui per tentare di qualificarsi agli ottavi di finale. E resta maledettamente difficile. Intanto, c’è chi continua a sparare a zero nei confronti proprio del tecnico livornese che non è riuscito a guidare la Juventus alla vittoria in alcuni dei match decisivi per indirizzare la stagione. Si tratta di Antonio Cassano. L’ex attaccante ormai è famoso per le sue dichiarazioni sopra le righe, sia in senso positivo che soprattutto negativo. Valerio Staffelli di ‘Striscia La Notizia’ l’ha raggiunto per consegnargli il suo diciottesimo Tapiro e la seconda parte dell’intervista andrà in onda stasera. Per l’occasione, l’ex Bari e Roma ha rilasciato dichiarazioni pesanti su Allegri: “Deve andare via, perché non è buono: quando ha vinto aveva 50 campioni, ora che deve dare qualcosa in più lui questi sono i risultati. Non è capace. Dovrebbe fare un passo indietro, ma dubito che rinunci ai soldi”.

Cassano torna a parlare di Cristiano Ronaldo e arrivano nuove frecciate

Non potevano mancare anche le parole di Cassano su Cristiano Ronaldo. L’attaccante portoghese è uno dei mantra dell’ex fantasista, che l’ha reso virale sui social e sul web. Ai microfoni di Staffelli, il pugliese è tornato a sparare a zero su CR7: “Cristiano Ronaldo? Sono tre anni che è finito, va a uno all’ora. Ora si rifiuta anche di giocare. Non capisco perché con tutti quei soldi non si decida a mollare tutto e andare in vacanza con la sua bella famiglia“. Di certo, Ronaldo non sta attraversando un gran momento di forma e il suo percorso al Manchester United pare arrivato a un punto di non ritorno. Vedremo se, nei prossimi mesi, ci sarà un nuovo trasferimento nel suo futuro, ma il portoghese sicuramente ha bisogno di dare una svolta finale alla sua carriera.