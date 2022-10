Zidane ‘avvisa’ la Juventus: “Sto per tornare”

Zinedine Zidane ha parlato del suo futuro e ha dato un importante annuncio: “Sto per tornare ad allenare”, Juve avvisata

Dopo aver vinto tre Champions League e la Liga con il Real Madrid, Zinedine Zidane si sta aggiornando in attesa di una nuova sfida in panchina. Il francese è alla ricerca di un progetto che lo possa intrigare, prima di tornare ad allenare: ora il suo ritorno appare davvero vicino.

Questa sera la Juventus è attesa dalla difficile sfida contro il Benfica, nello stadio ‘Da Luz’, ma nemmeno una vittoria sarebbe certezza di qualificazione agli ottavi. L’approdo alla fase ad eliminazione diretta della Champions League rischia seriamente di essere compromessa per i bianconeri, che in tal caso mancherebbero uno dei principali obiettivi stagionali. La posizione di Massimiliano Allegri a Torino non è ancora salda e, dopo questo avvio di stagione complicato, il suo operato verrà valutato alla pausa per il Mondiale e poi eventualmente anche a fine stagione. Intanto, Zinedine Zidane annuncia di essere vicino al ritorno.

Zidane avvisa la Juventus e le altre: “Sto per tornare in panchina”

Fra meno di un mese inizierà il Mondiale in Qatar, una kermesse che determinerà quale sarà la nazionale campione del mondo. Tra i protagonisti ci saranno sicuramente i francesi, campioni in carica, che potrebbero essere all’ultima avventura con Didier Deschamps in panchina. Ai microfoni di ‘RMC Sport’, Zinedine Zidane intanto annuncia: “Tornerò presto. Aspettate un po’, non sono lontano dall’allenare di nuovo”. Dopo aver vinto tutto col Real Madrid, quindi, Zizou starebbe per tornare a sedersi su una panchina.

Tutti gli occhi sono sulla nazionale francese che, come detto, dovrebbe salutare Deschamps dopo il Mondiale. Attenzione, però, anche a quanto potrebbe succedere a Torino nei prossimi mesi: senza la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League e senza un miglioramento in campionato, la Juventus potrebbe decidere di salutare Allegri con anticipo. Come vi abbiamo raccontato sulle pagine di Calciomercato.it nelle scorse settimane, la dirigenza bianconera valuterà l’operato del tecnico livornese con grande attenzione nei prossimi mesi. Intanto, Zidane è pronto e si appresta a tornare ad allenare.