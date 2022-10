Lascia il Chelsea gratis: tra Juve e Milan è testa a testa

Le due formazioni italiane questa sera scenderanno in campo per la penultima giornata di Champions League

A due giornate dalla fine della fase a gironi di Champions, Milan e Juventus si trovano al terzo posto dei rispettivi gironi. Se ai bianconeri servirà quasi un miracolo per centrare una qualificazione ad oggi complicatissima, meno tortuosa sembra invece la situazione di classifica che riguarda la squadra di Pioli.

Il Milan, infatti, si trova attualmente a due soli punti dal secondo posto con due partite ancora da giocare, ma soprattutto dopo essersi già lasciato alle spalle il doppio confronto con il Chelsea che invece guida con 7 lunghezze il girone. Per la Juventus, invece, sono 5 i punti di svantaggio rispetto a Benfica e Paris Saint Germain che guidano il gruppo H con relativa tranquillità dopo il tracollo bianconero contro il Maccabi Haifa di due settimane fa.

Ad ogni modo, centrando una vittoria quest’oggi contro i portoghesi, Allegri manterrebbe in vita le ultime speranze qualificazione della sua squadra, rinviando qualsiasi discorso solamente all’ultima giornata della fase ai gironi. Per i rossoneri, invece, vincere questa sera contro la Dinamo Zagabria potrebbe dare una grande spinta verso gli ottavi, anche a seconda di quello che sarà anche il risultato sull’altro campo tra Chelsea e Salisburgo.

Calciomercato Juve e Milan, Kanté il colpo gratis per l’estate

In attesa di assistere alle gare europee di Juventus e Milan, questa mattina nel sondaggio di Calciomercato.it abbiamo chiesto agli utenti quale centrocampista di livello internazionale potrebbe far comodo ad entrambe le formazioni per fare il salto di qualità in Europa dalla prossima stagione.

Il calciatore più votato su Telegram con il 39% è stato N’Golo Kanté, in scadenza di contratto con il Chelsea a fine stagione e già seguito in passato soprattutto dai bianconeri. Il francese, però, non è l’unico ad andare in scadenza tra i ‘Blues’ a fine anno, perché anche Jorginho – votato dal 31% dei lettori – non ha ancora rinnovato il suo accordo.

Gli ultimi due centrocampisti di fama internazionale ad andare in scadenza a fine stagione sono infine due tedeschi: Toni Kroos e Gundogan. Il calciatore del Real Madrid ha raccolto il 19% delle preferenze nel sondaggio, chiudendo davanti al fantasista del Manchester City ultimo con l’11%.