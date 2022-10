Intrigo Barcellona-Juventus: il tris da sogno infiamma il mercato

Il Barcellona starebbe valutando una rivoluzione a centrocampo: i piani dei blaugrana si intrecciano con quelli della Juventus

Questa sera i bianconeri sono attesi alla difficile sfida contro il Benfica, alla ricerca di una vittoria difficile che non sarebbe nemmeno risolutiva per il passaggio del turno. Situazione simile anche per il Barcellona di Xavi, che intanto starebbe valutando una rivoluzione sul mercato per il centrocampo.

La doppia sfida contro l’Inter ha complicato notevolmente il cammino in Champions League dei catalani, che contro il Bayern Monaco dovrebbero fare una vera e propria impresa. Il tecnico del Barcellona vorrebbe un importante innesto a centrocampo ed i piani della società blaugrana potrebbero intrecciarsi con quelli della Juventus. Anche i bianconeri non sembrano aver registrato il proprio centrocampo nemmeno nell’ultima sessione di mercato, con Paredes che non sta convincendo. Le mosse del Barcellona potrebbero scombinare i piani di Cherubini e Arrivabene.

Calciomercato Juventus, si complica Jorginho | Il Barcellona può consegnarlo a Xavi

Attenzione alle grandi manovre del Barcellona per il centrocampo, Xavi da ex regista vuole riuscire a svoltare la linea mediana dei catalani e per farlo avrebbe deciso di investire sul mercato. Secondo quanto rivelato da ‘Sport’, i blaugrana starebbero valutando di dare l’assalto a Ruben Neves e, tra le alternative, ci sarebbero anche Kanté e Jorginho. Anche la Juventus in passato ha mostrato interesse nei confronti del centrocampista portoghese, ma soprattutto sarebbe l’italobrasiliano a rappresentare un’occasione per i bianconeri.

Come vi abbiamo raccontato sulle pagine di Calciomercato.it nelle scorse settimane, la Juve non sarebbe soddisfatta dell’apporto di Leandro Paredes in questi primi mesi ed è tornata a guardare a Jorginho. Il regista della Nazionale ha un contratto in scadenza nel 2023 e, senza rinnovo, potrebbe muoversi a zero e rappresentare un’occasione per molti club. L’interesse dei bianconeri, tuttavia, potrebbe scontrarsi con quello del Barcellona ed i piani della dirigenza juventina rischiano di essere scombinate dall’offerta dei catalani. Un discorso simile si potrebbe allargare anche su Kanté, sempre in scadenza nel 2023 e altra possibile occasione per la ‘Vecchia Signora’: con Paul Pogba comporrebbe un grande centrocampo. Xavi vuole un salto di qualità in mezzo al campo e le mosse del Barcellona potrebbero complicare i piani della Juve.