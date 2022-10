“Esonero immediato”: sentenza Allegri, non ci sono più dubbi

Clamoroso tonfo in casa del Benfica della Juventus ed Allegri finisce sulla graticola: “Esonero immediato”

Doveva essere la serata dell’impresa, è stata quella del clamoroso tonfo. La Juventus perde anche sul campo del Benfica e dice addio alla Champions League.

Clamoroso il 4-3 con cui i portoghesi si sono sbarazzati della compagine bianconera, certificando l’esclusione dagli ottavi della principale competizione europea.

Non c’è stata praticamente partita, salvo nei minuti finali, con i portoghesi subito avanti e capaci di prendere il largo e riavvicinati solo a 15 minuti dalla fine. Troppo poco Juventus in campo, troppi errori, scelte sbagliate e il risultato è la conseguenza di ciò. Si arresta così la serie positiva della squadra di Allegri che in campionato aveva portato a due successi consecutivi. Il terzo non è arrivato, mentre arrivano le dure critiche all’allenatore toscano. Ancora una volta il tecnico di Livorno finisce sotto accusa e c’è già la sentenza non più discutibile: “Esonero immediato”.

Calciomercato Juventus, Allegri out: i tifosi hanno deciso

E’ quello che chiedono sui social i tifosi bianconeri mandando, ancora una volta, in tendenza l’hashtag #allegriout. Non c’è nessuna scusante per il tecnico dei cinque scudetti ora che il campo gli sta presentando il conto: quattro sconfitte su cinque partite in Champions, dieci punti di distacco dal primo posto in campionato e la piazza bianconera che ne chiede l’allontanamento.

La società ha più volte ribadito, anche con Agnelli, che si andrà avanti con Allegri fino al termine della stagione, ma i tifosi non sono dello stesso avviso: “Che umiliazione – si legge in un tweet – Allegri non deve neanche rientrare a Torino. Esonero immediato”.

E non sono da meno gli altri tweet che riportano l’hashtag #Allegriout. “Se avessero tenuto Pirlo non saremmo messi peggio e avremmo anche risparmiato qualche euro” scrive un tifoso ed un altro sentenzia: “Il punto più basso della storia della Juventus”.

Che umiliazione.. allegri non deve neanche rientrare a Torino. Esonero immediato — J1976 (@J19765) October 25, 2022

Se avessero tenuto Pirlo non staremmo messi peggio e ci avanzavano pure un sacco di €uri…#BenficaJuve#AllegriOut — IL BASTARDO (@ILBASTARDO6TU) October 25, 2022

Milik probabilmente il migliore da inizio anno ma lo stratega da Livorno ha pensato bene che Kean fosse in forma per aver segnato il suo primo gol in stagione contro l’Empoli. Datti all’ippica definitivamente. #AllegriOut — Mattia •⚪️⚫️ (@mattj276) October 25, 2022

Spiace dirlo ma dopo l'ennesima partita devo ammettere che gli #allegriout avevano ragione, come si può giustificare 9 milioni con una squadra messa in campo in questo modo? — utie (@utie65) October 25, 2022

Ma la dignità di dimettersi non esiste più vero? Dai, sorprendici. #AllegriOut #BENJUV — Enrico Grilli (@GrilliEnrico) October 25, 2022

Juventus ridicolizzata dal Benfica, mi sa che è il caso di rispolverare l'#allegriout. #BenficaJuve #UCL — Giovanni (@Giovann58806639) October 25, 2022

Ma stiamo scherzando? Qualcuno lo cacci#AllegriOut — Giuseppe (@Giusepp79185111) October 25, 2022