Svolta improvvisa per Zidane: arriva a una sola condizione

Zinedine Zidane è pronto a tornare in panchina e ciò implica necessariamente il coinvolgimento delle big e anche della Juve. Spunta la condizione indispensabile

La posizione di Massimiliano Allegri alla Juve non è mai stata realmente in dubbio, almeno secondo le voci che sono sempre arrivate dalla società bianconera e, in particolare, da Andrea Agnelli.

In realtà, gli spifferi sono stati fin troppi su un possibile esonero, soprattutto da parte dei tifosi, che hanno chiesto a gran voce e in più occasioni l’addio del tecnico ex Milan. Ora la burrasca sembra passata. Contro il Torino è arrivata una vittoria pesante e di corto muso, come piace ad Allegri, e poi c’è stata anche la vittoria netta contro l’Empoli con il punteggio di 4-0. Ora c’è la prova della Champions League, che è quasi irrecuperabile. Ma quel quasi fa tutta la differenza del mondo e, fino a quando non sarà condannata dalla matematica, la Juve ha il dovere di provare a battere il Benfica e poi sperare che gli altri sbaglino totalmente le ultime due giornate. Intanto, le voci sul possibile esonero di Allegri nei prossimi mesi non si placano e divampano dopo le ultime dichiarazioni di Zinedine Zidane.

Zidane tra Francia e PSG: la Juve resta nelle retrovie

Attualmente, però, i bianconeri non sono in prima fila per la firma del tecnico ex Real Madrid. Dalla Francia ne sono sicuri, sottolineando che il PSG potrebbe tornare prepotentemente in corsa per assicurarsi l’allenatore francese. Oggi l’annuncio di Zidane è arrivato a ‘RMC Sport’, sottolineando che il ritorno in panchina sia ormai vicino. ‘Le10Sport’, invece, ha evidenziato che non c’è la Nazionale francese in prima fila per l’ex condottiero dei Blancos, dopo la fine del ciclo di Didier Deschamps. Infatti, anche il PSG è molto interessato alla firma di uno dei migliori allenatori in circolazione. C’è, però, una condizione essenziale perché questo avvenga: la valutazione negativa della gestione Galtier. Dalla Francia ribadiscono quanto sia importante il percorso del PSG in Champions League. Se nel medio periodo le cose dovessero andare male, la società francese potrebbe puntare nuovamente Zidane per la panchina. E stavolta potrebbe essere la volta buona, senza che la Juve possa inserirsi nella corsa.