Benfica-Juventus senza un ‘protagonista’: assenza UFFICIALE

Torna a risuonare la musichetta della Champions League anche per la Juventus che stasera affronterà il Benfica per la quinta giornata della fase a gironi. Non c’è margine d’errore per i bianconeri che dovranno per forza di cose fare bottino pieno. Intanto sarà assente un importante ausilio tecnologico

Missione continuità per la Juventus che stasera affronterà il Benfica per la quinta giornata della fase a gironi di Champions League. I bianconeri di Massimiliano Allegri provano a proseguire sui binari della guarigione dopo i successi di Serie A contro Torino prima ed Empoli poi con un totale di cinque gol fatti e nessuno incassato. Un ottimo score per la compagine juventina che in campionato è comunque lontanissima dalla vetta e in Champions ha invece poche chance di passare un girone divenuto complicatissimo dopo il ko contro il Maccabi del turno precedente.

Una macchia importante sul percorso juventino in Europa con appena tre punti nelle prime quattro gare giocate. Troppo poco per la squadra di Allegri che non può più fallire e deve sperare anche nella giusta combinazione di risultati. La partita di questa sera contro il Benfica è pesante e decisiva e si disputerà a partire dalle ore 21 al Da Luz.

Verso Benfica-Juventus con un problema in più: non ci sarà la Goal-line technology

Nel caldissimo teatro del Da Luz dunque Benfica e Juventus si giocano una bella fetta delle rispettive avventure in Champions League, con la squadra bianconera che non ha margini per fallire. Questa sera però nel catino lusitano ci sarà anche un grande assente e non si parla di calciatori.

Mancherà infatti la Goal-line Technology, strumento a cui ormai siamo tutti ben abituati da diversi anni. In Champions è infatti è entrata in regime a partire dall’edizione 2016-17, rimuovendo quindi la problematica del famigerato gol fantasma. Stasera per Benfica-Juve però non ci sarà come evidenziato dalla stessa UEFA in un comunicato: “In vista della partita di UEFA Champions League tra SL Benfica e Juventus, il club di casa – all’insaputa della UEFA e del fornitore della goal-line technology –, ha commissionato una serie di lavori all’Estádio da Luz che ha reso inutilizzabile la tecnologia che consente la rilevazione automatica dei gol”.

La nota aggiunge che: “Purtroppo non sarà possibile sostituire e installare un nuovo sistema in tempo per la partita e quindi la partita andrà avanti senza l’utilizzo della tecnologia come da regolamento UEFA Champions League”.